Afrique: Le Calife général de la Tariqa Tidjania reçu à Dakar par le Président Macky Sall

Dakar — Le Calife général de la Tariqa (Confrérie) Tidjania, l'Algérien Cheikh Ali Belarabi Tidjani, a été reçu, vendredi à Dakar, par le Président sénégalais, Macky Sall.

Cheikh Ali Belarabi Tidjani, qui a entamé jeudi une visite au Sénégal à l'invitation du président Macky Sall, "est porteur d'un message de paix et œuvre pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Dakar et Alger", indique un communiqué de la présidence de la République du Sénégal.

Cette visite tend à "raffermir et promouvoir les relations fraternelles bilatérales entre le Calife général et les autres grandes Zaouïas de Tidjania dans le monde, ainsi qu'à ancrer les principes de concertation et de coopération de la Tariqa", indique pour sa part un communiqué de la Confrérie.

Le Calife général de la Tariqa Tidjania rencontrera, lors de cette visite, les chouyoukh et adeptes des zaouïas Tidjania au Sénégal, ajoute la même source.