Algérie: Le ministère de la Solidarité nationale célèbre la Journée nationale de l'enfant

Alger — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a organisé, vendredi à Alger, une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, célébrée le 15 juillet de chaque année.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé cette cérémonie, organisée en coordination avec les ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit et de la Poste et des Télécommunications, en présence de plusieurs ministres et de représentants de plusieurs secteurs et organismes nationaux.

Cette rencontre a pour objectif de passer en revue les réalisations accomplies dans le domaine de l'enfance et de mettre en exergue les efforts déployés par l'Etat pour prendre en charge, protéger et promouvoir l'enfance, et ce à travers des stratégies et des programmes nationaux destinés à cette catégorie de la société.

A cette occasion, Mme Krikou a rappelé que la célébration de la Journée nationale de l'enfant coïncide avec les festivités célébrant le 60e anniversaire de la Fête de l'indépendance, considérant qu'il s'agit là d'une occasion pour faire le point sur les réalisations accomplies dans plusieurs domaines, y compris ceux liés à l'enfance à laquelle le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accorde "un intérêt particulier".

A ce propos, la ministre a annoncé qu'une revue traitant des questions de l'enfance était en cours d'élaboration et qui mettra en avant les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion de cette catégorie.

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé que l'Etat s'employait à "promouvoir l'écriture de l'histoire et à l'enseigner aux jeunes générations", indiquant que le ministère procède à l'impression de "récits historiques passionnants sur les symboles de la Révolution" destinés aux enfants, outre des œuvres audiovisuelles sur des événements et de hauts faits ayant marqué la guerre de libération nationale et "l'organisation de concours pour jeunes durant la prochaine année scolaire".

Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a souligné l'intérêt que porte son secteur à l'enfance, dévoilant le lancement d'un guide destiné aux parents et aux éducateurs sur la prévention et la protection des enfants contre les dangers d'Internet.

A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enfant, Algérie Poste (AP) a émis un timbre-poste, outre la projection d'un documentaire sur les efforts du ministère de la Solidarité nationale en matière de prise en charge de l'enfance.