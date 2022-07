Algérie: BAC 2022 - Les résultats seront annoncés samedi à partir de 16 h

Alger — Les résultats de l'examen du Baccalauréat (session juin 2022) seront annoncés samedi à partir de 16h00, indique vendredi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

"Le ministère de l'Education nationale annonce que les résultats de l'examen du baccalauréat (session juin 2022) seront proclamés le samedi 16 juillet 2022 à partir de 16h00", lit-on dans le communiqué.

Pour les candidats scolarisés et libres, les résultats seront diffusés via le site de l'Office national des examens et concours (ONEC):

https://bac.onec.dz et gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile: Mobilis, Ooredoo et Djezzy, en composant le code *567#.

Le ministère de l'éducation présente "ses chaleureux remerciements" et exprime "sa reconnaissance et sa gratitude" à tous les membres de la communauté éducative parmi le corps enseignant, les administrateurs et les travailleurs, ainsi qu'aux partenaires sociaux, représentants des parents d'élèves et syndicats.

Tout en saluant "le rôle actif et les efforts déployés par les organes, les services et les institutions de l'Etat y compris les départements ministériels et les corps de sécurité ainsi que tous ceux ayant contribué, de façon directe ou indirecte, à la réussite de cette session, le ministère a également remercié l'entreprise Algérie Télécom et les trois opérateurs de téléphonie mobile pour leur contribution à l'annonce des résultats".