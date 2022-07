Algérie: Réouverture des frontières algéro-tunisiennes - Facilitations pour accélérer les procédures de circulation

Alger — La Direction générale des douanes (DGD) a décidé, dans le cadre de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes, d'un ensemble de facilitations visant à alléger et à accélérer les procédures de traitement et de circulation des voyageurs, dans l'objectif de leur assurer un meilleur accompagnement, a indiqué jeudi un communiqué de la DGD.

"A l'occasion de la saison estivale de l'année 2022 et suite à la décision des hautes autorités dans le pays, portant réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes, la Direction générale des douanes (DGD) a décidé d'un ensemble de facilitations visant à alléger et à accélérer les procédures de traitement et de circulation des voyageurs et leur assurer un meilleur accompagnement, soit à l'entrée du territoire national ou à la sortie", lit-on dans le communiqué.

Pour ce faire, la DGD rappelle la possibilité de souscrire le titre de passage en douane (E-TPD) auprès des douanes pour les véhicules transitant par les postes frontaliers terrestres algéro-tunisiens via son site électronique (www.douane.gov.dz) qui permet également l'éventualité de télécharger le formulaire de déclaration de devises et des objets de valeur, déposer les doléances et consulter tout ce qui intéresse le voyageur, à travers une rubrique spéciale dans l'interface du site.

Pour ce qui est des procédures de traitement douanier, la DGD a mis en avant " l'accélération des procédures de traitement douanier, tout en accordant la priorité à une catégorie donnée de voyageurs, comme les familles, les malades, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques, sans toutefois violer les mesures de contrôle exigées dans le cadre de la répression des contraventions commises en violation de la législation et de la réglementation, dont l'administration des douanes a la charge légalement de les appliquer".

Par ailleurs, la DGD assure mettre à la disposition des voyageurs d'autres canaux de communication, comme le numéro vert de l'administration des douanes (10.23), ainsi que ses pages officielles via les réseaux sociaux.