Maroc: La région Béni Mellal-Khénifra compte 2.929 coopératives

La région Béni Mellal-Khénifra compte quelque 2.929 coopératives opérant dans divers secteurs d'activité, a indiqué, jeudi, le délégué régional de l'Office du développement de la coopération (ODCO) à Béni Mellal, Taoufik Riad.

Un total de 2.929 coopératives sont concentrées au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra soit 7,58% du nombre total au niveau national, a affirmé M. Riad, lors d'une rencontre de communication sous le thème "Les coopératives construisent un monde meilleur".

Ces coopératives comptent 29.000 membres intervenant dans divers secteurs notamment agricole, touristique, agro-alimentaire, pêche, artisanat, ESS et autres, a-t-il précisé lors de cette rencontre organisée par la délégation régionale de l'office du développement de la coopération à Béni Mellal.

M. Riad a en outre mis en avant le rôle central du mouvement coopératif régional dans la promotion de la création d'emplois productifs au niveau de la région Béni Mellal Khénifra et dans l'amélioration des conditions socio-économiques de leurs membres, rapporte la MAP.

A cette occasion, un exposé sur le mouvement coopératif de la région Béni Mellal-Khénifra a été donné de même qu'une présentation de l'ONSSA Béni Mellal-Khénifra mettant en avant les autorisations sanitaires comme obligation réglementaire pour les unités de l'industrie agroalimentaire" au profit des coopératives actives dans le domaine agroalimentaire.

Cette rencontre, qui a rassemblé un panel de spécialistes et d'experts en économie sociale et solidaire, intervient dans le sillage de la célébration de la 100e Journée internationale des coopératives +Coop Day+ une décennie après l'Année internationale des coopératives des Nations Unies, qui a mis en évidence la contribution unique des coopératives à rendre le monde meilleur.

Organisée en partenariat avec la coopérative Maroc Vertical pour le tourisme de sport et de montagne à Béni Mellal, cette rencontre a rendu un vibrant hommage aux membres des 2.929 coopératives que compte la région de Béni Mellal-Khénifra et qui contribuent à une redistribution plus équitable des richesses, à l'élimination de la pauvreté, à la création d'emplois productifs et à la promotion de l'intégration sociale.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement unies pour répondre à leurs besoins et leurs aspirations économiques, sociales et culturelles communes, au moyen d'une entreprise leur appartenant en commun et régie démocratiquement.

Opérant dans le monde entier, dans de nombreux secteurs économiques différents, les coopératives se sont révélées plus résistantes aux crises. Elles favorisent la participation économique, luttent contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique, génèrent des emplois, contribuent à la sécurité alimentaire, maintiennent le capital financier au sein des communautés locales, construisent des chaînes de valeur éthiques.