Cote d'Ivoire: 35e salon de l'élevage de Rennes- La Côte d'Ivoire à l'honneur

La 35e édition du Salon de l’élevage de Rennes se déroulera du mardi 13 au 15 septembre 2022 au Parc-Expo de Rennes en France. La Côte d’Ivoire pays invité, sera à l’honneur. Avec la désignation de son ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, comme parrain de cette exposition internationale qui porte sur l’élevage. Le vendredi 15 Juillet 2022, au 25e étage de l’immeuble Caistab d’Abidjan- Plateau, M. Marcel Denieul , Président du Space, organisateur dudit salon international de l’élevage, est venu porter la nouvelle. M. Marcel Denieul a été reçu en audience par le ministre Adjoumani.

Le Président du Salon de Rennes a informé le ministre ivoirien que pour la 35eme édition du Space , les organisateurs ont porté leur choix sur sa personne pour en être le Parrain. « Ce salon qui est la référence professionnelle des acteurs et décideurs en France et à l’international de toutes les filières d’élevage et des innovations du secteur, a décidé, pour la commémoration de ses 35 ans de porter son choix le Ministre d’Etat Adjoumani, pour en être le Parrain(…) » a- t-il révélé. Faut-il préciser, M. Adjoumani, il y a quelques années a été ministre de la production animale et des ressources halieutiques.

En retour, au nom du gouvernement ivoirien, le ministre d’Etat Adjoumani a accueilli avec joie et humilité cette invitation mais surtout le choix porté sur sa personne pour être le Parrain cet évènement international. Qui offre des opportunités professionnelles lors des expositions. Où Il y sera également question de l’agriculture biologique à travers le pôle d’exposition en aquaculture animé par les chambres d’Agriculture. Rappelons que cet important évènement mondial a toujours été un partenaire du Sara; (Salon de l'agriculture et des Ressources animales), qui a lieu tous les deux ans à Abidjan. Le président du salon de l’élevage de Rennes était accompagné de Malick Gueye et Dr Amatcha Charlotte, Directrice de LANADA.