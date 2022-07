Cote d'Ivoire: Autonomisation de la Femme - Le pays et l'UNFPA présente le PSGouv comme un accélérateur

La Côte d'Ivoire, à l'instar de 21 pays africains, présentera son deuxième Rapport National Volontaire sur les Objectifs de Développement Durable au Forum politique de Haut Niveau des Nations unies (HLPF), sur le développement durable qui se tient, à New York, du 5 au 15 juillet 2022.

La délégation ivoirienne conduite par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, accompagnée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré ainsi que de la Directrice Exécutive du Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), Dr Natalia Kanem, mettra l'accent sur l'état de réalisations des Objectifs du Développement Durable (ODD). En marge de cette présentation, le Gouvernement ivoirien et l'UNFPA organisent, ce jour, vendredi 15 juillet 2022, un évènement spécial autour du thème : " Le Programme Social du Gouvernement (PSGOUV), un accélérateur innovant pour l'autonomisation des femmes et l'atteinte des ODD ".

Il s'agira de promouvoir le Programme Social du Gouvernement comme un accélérateur de l'autonomisation de la femme et de mettre en évidence le rôle joué par le Système des Nations Unies en général et l'UNFPA en particulier dans la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Aussi, les échanges vont porter sur le PSGouv et sa contribution à l'accélération de la réalisation des ODD ; les avantages économiques de l'investissement dans les trois résultats transformateurs de l'UNFPA, à savoir l'élimination de la mortalité maternelle, la fin des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, et l'élimination des violences basées sur le genre, y compris le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines et sur les interventions stratégiques pour relever les défis de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la violence sexiste.

Pour rappel, la première phase du PSGouv (2019-2020) a permis d'atteindre des résultats probants au niveau de plusieurs programmes. La deuxième phase du PSGouv (2022-2024) entend apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au Nord, l'accès à l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes.