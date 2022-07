Togo: L'ananas togolais s'exporte trop bien

L'ananas togolais, gouteux et juteux est très prisé en Europe et en Amérique du Nord. 60% de la production est exportée. Et la demande est plus forte que la capacité des producteurs à répondre aux consommateurs.

'La filière a un potentiel extraordinaire pour l'économie togolaise', a indiqué vendredi Alex Adabra, l'un des responsables du CIFAN (Conseil interprofessionnel de la filière ananas au Togo)

L'activité génère plus de 6 milliards de Fcfa par an et emploie près de 6.000 personnes.

Les acteurs du secteur sont réunis ce jour à Lomé dans le cadre du projet, 'Ananas Tour Togo' pour réfléchir aux actions à mener pour renforcer la production.

'Ananas Tour Togo', est une initiative du CIFAN épaulée par l'Union européenne et la coopération allemande (GIZ).