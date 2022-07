Sénégal: Le pétrole et le gaz au coeur des enjeux de la 14e législature (Pape Djibril Fall)

Diourbel — La tête de la liste nationale de la coalition des Serviteurs/MPR, Pape Djibril Fall, a qualifié vendredi de "cruciale" la prochaine législature, estimant notamment qu'elle sera appelée à prendre en charge la gouvernance des ressources pétrolière et gazière.

"Toutes les législatures étaient importantes mais la (prochaine) législature est cruciale parce qu'elle devrait prendre en charge la gouvernance liée à nos ressources pétrolière et gazière", a-t-il dit à la presse lors de son passage à Diourbel.

Il faut, le 31 juillet 2022, élire des députés qui sont en mesure de contrôler l'action du gouvernement sur ces questions d'intérêt général, a dit le journaliste, candidat à la députation.

Selon lui, "il faut qu'il y ait des personnalités, des hommes et des femmes qui ont le profil de l'emploi, le parcours, le discours et toute l'étoffe nécessaire pour pouvoir faire ce boulot qui est extrêmement important et il y va de l'avenir de la Nation sénégalaise".

Pape Djibril Fall a exhorté les électeurs à faire "un choix judicieux" le 31 juillet pour une "Assemblée de rupture".

"Nous demandons aux populations d'être énormément exigeantes avec les gens qui veulent avoir leur carte et le jour-j (31 juillet), de comprendre aussi l'utilité de l'isoloir qui est le lieu où on est en face avec sa conscience. C'est le lieu où on pose un acte qui implique les 5 années à venir", a-t-il souligné.