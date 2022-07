Sénégal: Mines - Prague veut partager son expérience avec Dakar

Dakar — La République Tchèque souhaite partager son expérience dans le domaine des mines avec le Sénégal à travers la coopération interuniversitaire, a assuré, vendredi, à Dakar, son vice-ministre des Affaires étrangères pour les questions économiques, Martin Tlapa.

M. Tlapa, à la tête d'une forte délégation, a été reçu en audience, le même jour, par la ministre sénégalaise du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima, annonce un communiqué reçu à l'APS.

"Tenant compte de la situation actuelle due à la crise ukrainienne, la République Tchèque est à la recherche de partenaires et souhaiterait ainsi investir en Afrique, dans le domaine de l'énergie et des mines et spécialement au Sénégal", a dit le ministre tchèque dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne.

La République Tchèque est particulièrement intéressé par le gaz et le potentiel minier du Sénégal, a déclaré le vice-ministre, ajoutant que le pays regorge d'énormes potentialités énergétiques et jouit d'une stabilité politique et économique favorables aux investissements.

Son pays souhaite investir dans la coopération interuniversitaire notamment dans le domaine de la recherche-développement, le partage d'expérience dans le secteur des mines, domaine dans lequel il dispose d'une expertise avérée, a-t-il dit.

Dans cette perspective, il a fait savoir que trois universités tchèques sont disposées à offrir toute la chaîne de valeur dans les secteurs des mines et de l'énergie.

Martin Tlapa a annoncé la visite prochaine du ministre tchèque du Commerce, des Mines et de l'Energie au Sénégal, au cours de laquelle son pays souhaiterait faire des propositions pour renforcer la coopération déjà exemplaire entre les deux pays.

La ministre du Pétrole et des Energies a expliqué la stratégie du gouvernement développée dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, "pour apporter une transformation structurelle de notre industrie, notamment à partir de notre gaz".

Mme Aïssatou Gladima a réaffirmé la position du Sénégal quant à la nécessité d'utiliser le gaz comme industrie de transition, pour industrialiser le pays et créer des emplois pour les jeunes.

"Nous avons besoin pour cela de partage d'expérience, d'expertise pour développer notre industrie et créer une chaine de valeur forte autour de ces ressources", a souligné la ministre.

Concernant la coopération interuniversitaire, Mme Gladima a rappelé la nécessité d'une convergence entre les universités tchèques et les instituts existants au Sénégal notamment l'INPG, l'IST et le Centre de recherche en cours d'implémentation à Diamniadio.

Elle a marqué la disponibilité du Sénégal à poursuivre et approfondir les discussions pour définir ensemble les opportunités de coopération entre nos deux pays et entre notre pays et l'Union Européenne.