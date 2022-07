Cote d'Ivoire: Subvention partielle des prix des produits pétroliers - 400 milliards de FCfa supportés par le gouvernement de janvier à juin

Albert Kouatolay, directeur de cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme a déclaré le mercredi 13 juillet 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, que face aux tensions inflationnistes sur les prix de l'ensemble des produits à travers le monde, le gouvernement ivoirien soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, a adopté plusieurs mesures, entre autres, la subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil pour près de 400 milliards de FCfa de janvier à juin 2022.

L'allocation d'un appui financier aux acteurs de fabrication de la farine de blé d'un montant de 6,6 milliards de FCfa par mois sur une période de trois mois à partir de mai.

Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de la 7e édition du Label des consommateurs africains. Qui a vu quarante-cinq (45) produits et services ivoiriens primés, chacun dans sa catégorie au terme d'un processus d'attribution caractérisé par le rapport qualité/prix, l'attractivité et la satisfaction des consommateurs.

Ce programme qui vise la promotion de l'excellence, l'innovation ainsi que les meilleures pratiques dans le monde économique africain, en général et Côte d'Ivoire, en particulier, se déroule dans un contexte international particulier marqué par la hausse généralisée des prix des produits y compris ceux de première nécessité, a-t-il souligné.

Aussi s'est-il félicité de cette initiative qui, selon lui, s'inscrit raisonnablement dans la politique du gouvernement d'innover et de fournir aux consommateurs des biens et services de qualité à des coûts accessibles. Il a encouragé les récipiendaires à poursuivre les efforts d'amélioration et de diversification de leurs produits à des coûts compétitifs.

Une occasion saisie par la fondatrice et commissaire générale du Label des consommateurs africains en Côte d'Ivoire, Manuella Ollo, par ailleurs présidente du Conseil national de la consommation (Cnco) d'indiquer que cette initiative qui dure depuis 7 ans, vise à proposer aux consommateurs des produits et services de qualité qui respectent les normes et à des coûts acceptables pour le bien-être des populations.

Mme Manuella Ollo a exprimé sa fierté aux lauréats de cette 7e édition marquée par le Covid-19 et l'impact de la crise russo-ukrainienne.

" Cette situation a impacté non seulement le coût de la vie, les entreprises car le pouvoir d'achat des populations a baissé. Malgré cela, les entreprises ont tenu bon en faisant de la qualité ", a-t-elle relevé. Rappelant avoir créé le Label des consommateurs pour valoriser les produits confectionnés en Côte d'Ivoire et surtout faire comprendre aux populations que les entreprises font des produits de bonne qualité.

" C'est en moyenne plus de 15 000 consommateurs qui sont interrogés chaque année pour élire les meilleurs produits et services de l'année qui doivent avoir une moyenne d'au moins 16/20. Tous nos lauréats ont obtenu sans exception cette moyenne ", a expliqué le directeur commercial du Label des consommateurs africains, Oponou Wilfried Stéphane.

Les critères de sélection ont porté sur l'évaluation du Comité d'éthique, notamment sur la qualité perçue des produits ou services, l'innovation, le rapport qualité-prix. Les consommateurs ont également voté leurs services préférés sur la plateforme de vote en ligne. La moyenne générale admise est d'au moins 16/20 à l'instar des standards internationaux.

Selon le président du Comité d'éthique, Georges Ouattara, le vote en ligne par les consommateurs avait un coefficient de 0,5, la note du Comité d'éthique, coefficient 2 et l'enquête terrain, coefficient 3.

Pour cette 7e édition, 52 candidatures (34 anciennes et 18 nouvelles) classées dans 19 catégories ont été enregistrées.