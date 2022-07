Afrique: #AnaSamaJën ? - Greenpeace Afrique se joint à des millions de Sénégalais pour demander : "Ou est mon poisson ?"

communiqué de presse

Greenpeace Afrique procède ce samedi 16 Juillet 2022, à la Place du Souvenir Africain, au lancement officiel de la campagne dénommée " #AnaSamaJën" (ou est mon poisson).

Avec la rareté et la cherté du poisson, la question "AnaSamaJën" est désormais sur toutes les lèvres et n'épargne aucune bourse. Greenpeace Afrique compte par le biais de cette campagne sensibiliser le public sur l'urgence de la préservation et la bonne gestion des ressources halieutiques pour le bien être des communautés de pêcheurs, des consommateurs et surtout des femmes transformatrices qui en dépendent pour leur sécurité alimentaire. Par ailleurs, cette campagne vise à dénoncer ce système socio-économique néo-colonial défaillant, ancré sur les industries extractives néfastes pour la société et désavantageuses pour l'Afrique, ce qui aggrave la situation déjà précaire des communautés africaines.

Chaque année, plus d'un demi-million de tonne de poissons sont pêchés dans les eaux d'Afrique de l'Ouest pour être transformées en farine et en huile de poisson afin de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Europe, selon un précédent rapport de Greenpeace Afrique et Changing Markets.

"Au moment où les populations peinent à avoir du poisson dans leurs assiettes, la priorité des autorités devrait être axée sur la gestion durable des ressources plutôt que le bradage du poisson et la transformation de poisson consommable en farine et huile pour nourrir le bétail et les fermes aquacoles en Europe et en Asie. Nous espérons qu'à l'échéance des élections législatives au Sénégal, les nouveaux députés mettront cette question au centre de leur priorité " déclare Dr Aliou Ba, responsable de la campagne Océans de Greenpeace Afrique.

Pendant environ six (6) semaines Greenpeace Afrique va s'associer avec les communautés de pêcheurs, les associations et consommateurs locaux du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie pour appeler les décideurs à mieux gérer les ressources halieutiques pour les populations d'aujourd'hui et du futur. Ce sera aussi l'occasion aussi de mobiliser les communautés locales du Sénégal à pousser les décideurs à reconsidérer les statuts des femmes transformatrices de poisson.

Greenpeace Afrique invite la presse nationale et internationale au lancement de la campagne #AnaSamaJën prévu ce samedi 16 Juillet à la place du souvenir africain de Dakar.

Nous serions honorés de vous compter parmi nous afin que le message pour la conservation de notre poisson au profit des Sénégalais et des Africains qui en ont le plus besoin, atteigne tout le monde.

Objet : Lancement Campagne #AnaSamaJën

Date : 16 Juillet 2022

Lieu : Place du Souvenir Africain, sise corniche Dakar.

Heure : 15H 30

