Sénégal: An 3 de sa disparition - Ousmane Tanor Dieng toujours dans la mémoire et le cœur des socialistes

Décédé le 15 juillet 2019 à l'âge de 72 ans, Ousmane Tanor Dieng reste présent dans la mémoire et le cœur de ses camarades socialistes. Ces derniers, à l'occasion de la troisième année de son décès, ont organisé des prières pour le repos éternel et paisible de son âme.

Le 15 juillet 2019 ! Une date tristement gravée dans la mémoire des Sénégalais en général, des membres et sympathisants du Parti socialiste en particulier. C'est le jour où Ousmane Tanor Dieng a tiré sa révérence. Une nouvelle qui avait plongé les Sénégalais dans l'émoi. L'an 3 de la disparition de celui qui, pendant plus de 20 ans, fut le Secrétaire général du Parti socialiste (Ps), a été célébré, hier, vendredi 15 juillet 2022. Sa famille politique, le Parti socialiste, a voulu marquer cet anniversaire à travers des prières. Une cérémonie de récital de Coran a été organisée en sa mémoire à la mosquée Omarienne où il avait l'habitude de prier les vendredis et lors des fêtes musulmanes en l'occurrence l'Aïd el-Kébir (Tabaski) et l'Aïd el-Fitr (Korité). Le défunt reste inoubliable.

Il est toujours présent dans le cœur et les esprits de ses camarades de parti. Les témoignages des uns et des autres à la fin de la cérémonie de prière l'attestent à suffisance. " C'est un jour assez difficile pour nous parce que cela nous ramène à ce moment de drame ", a témoigné le Ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye par ailleurs Maire de Dakar-Plateau et tête de liste de la coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby) dans le département de Dakar pour les élections législatives du 31 juillet prochain. " Ousmane Tanor Dieng reste présent dans nos mémoires et dans toutes les actions que nous menons ", a-t-il ajouté avant de rendre grâce à Dieu tout en priant pour le repos éternel de l'âme du disparu.

Responsable des cadres du Parti socialiste, Alpha Bailo Gueye se souvient d'un grand homme qui, a-t-il dit, avait une relation particulière avec tout le monde. " Il était d'une habileté extraordinaire en matière relationnelle. Il fait partie de ceux qui m'ont encadré en politique et qui m'ont fait confiance en me donnant des habilitations politiques d'abord en tant que responsable des cadres du Parti socialiste et par la suite responsable des cadres de " Benno Bokk Yaakaar ".

Et durant tout ce parcours, dans l'exercice de mes responsabilités politiques, il a toujours été à mes côtés pour me prodiguer des conseils, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était la précision de ses conseils ", a souligné M. Gueye, rappelant que Ousmane Tanor Dieng avait une longueur d'avance sur tout le monde. Le responsable des relations extérieures du Ps, Gorgui Ciss s'est inscrit dans la même dynamique. Il a rappelé les relations " très étroites " qu'il entretenait avec le disparu qui était " son ami, son parent, son guide et son leader ". Il a toujours en mémoire les qualités qui caractérisaient l'homme.

" Il était une personnalité politique de dimension exceptionnelle qui avait l'art de manager et de gérer les hommes. Il avait des relations particulières avec chaque militant. C'était un homme bien. C'était un visionnaire, un homme politique aguerri. Cultivé, il savait les défis auxquels le monde actuel devait faire face ", a-t-il indiqué. Il faut signaler qu'en plus de la mosquée Omarienne, des cérémonies de récital de Coran en la mémoire du défunt ont été également organisées à la mosquée de Mermoz, à la Zawiya Mame Abdou Aziz Sy, à Massalikoul Djinane ainsi que dans ses différents domiciles.