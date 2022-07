Afrique de l'Ouest: Audience - Alassane Ouattara a échangé avec Yayi Boni

Nommé médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Yayi Boni, ancien président du Bénin, va prendre bientôt fonction. Il a été reçu mardi dernier par Alassane Ouattara au palais de la Présidence du Palais.

L'ancien président du Bénin a indiqué qu'il était essentiel d'échanger avec le numéro 1 ivoirien avant d'entamer sa mission. Alassane Ouattara a remercié son invité pour cette marque d'attention et de considération à son égard et lui a souhaité bon vent dans ses nouvelles fonctions. Il a précisé que la Guinée est un pays ami de la Côte d'Ivoire, de même que les Guinéennes et les Guinéens sont des frères et sœurs des Ivoiriens.

Il a dit pouvoir compter sur le Médiateur pour trouver, avec les autorités guinéennes, une solution dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. L'ancien président béninois a souligné qu'il ne pouvait entamer cette mission de la CEDEAO sans venir rencontrer le chef de l'Etat, un aîné qu'il connait de longue date et qui est, pour lui, porteur de nombreuses valeurs qui l'inspirent. Il a ajouté être venu le remercier et au-delà, remercier tous les autres chefs d'Etat de la CEDEAO, pour cette marque de confiance.

Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée a affirmé avoir bénéficié, au cours de son entretien avec le Président ivoirien, des conseils avisés et très instructifs, de même qu'il a reçu des instructions et orientations qui pourront lui être très utiles dans la conduite de sa mission à Conakry. Il a ajouté avoir été impressionné par la profonde connaissance du dossier guinéen par le Président Alassane Ouattara, ainsi que par tous les efforts qu'il fournit avec les autres chefs d'Etat pour la paix, la stabilité et la prospérité de la sous-région.