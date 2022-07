Cote d'Ivoire: Rencontre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs - Ambiance conviviale au Palais hier

Attendue par beaucoup d'Ivoiriens, la rencontre entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs que sont Henri Konan Bédié (PDCI) et Laurent Gbagbo (PPA-CI) s'est tenue au petit Palais de la présidence de la République dans une ambiance fraternelle et détendue.

Ce sont des personnalités très décontractées qu'il a été donné d'observer. Très taquin, Alassane Ouattara a contribué à détendre l'atmosphère. A chacun de ses invités, le président de la République a arraché un sourire, mais aussi engagé une causerie bien fraternelle. Premier à arriver, Laurent Gbagbo a été accueilli à l'esplanade du petit Palais par Alassane Ouattara.

Qui, après les accolades, a ouvert les débats. " Tu vas bien ? Et ton voyage, ça s'est bien passé ? ", interroge Alassane Ouattara. " Oui, le voyage s'est bien passé ", répond le président du PPA-CI. " Enlevons nos masques pour les photos. Moi, je suis vacciné ", ajoute le président de la République. Les deux hommes s'exécutent. Les flashs crépitent. L'instant est solennel. Chaque média veut l'immortaliser. Alassane Ouattara accompagne ensuite le président du PPA-CI dans la salle de réunion.

Quelques minutes après, le véhicule de commandement d'Henri Konan Bédié s'immobilise. Alassane Ouattara et son aîné se donnent des accolades. " Je suis venu te voir ", enclenche le président du PDCI. " Sois la bienvenue ", rétorque Alassane Ouattara. Qui poursuit : " et la santé de ma grande sœur (allusion à Henriette Bédié, ndlr) ?", interroge-t-il. " Elle commence à aller mieux ", répond Henri Konan Bédié. Il est également invité par le chef de l'Etat à enlever son masque pour la séance photo. A nouveau les flashs crépitent. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié franchissent le portail du petit Palais qui se referme aussitôt. Les échanges vont durer 120 minutes.

L'air toujours détendu, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se présentent aux hommes de médias. " Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail ", indique-t-il. Avant de passer la parole à Laurent Gbagbo, leur benjamin, pour la lecture du communiqué ayant sanctionné leurs travaux. " La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles, pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions ", a-t-il fait savoir.

Selon lui, tous trois ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre, un levain de la décrispation du climat socio-politique en Côte d'Ivoire. Puis à nouveau, Alassane Ouattara a pris la parole pour dire sa disponibilité à multiplier ce genre de rencontre. " Chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation, d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs pour leur connaissance du pays, leur expérience", a-t-il indiqué.