Sénégal: Baccalauréat Général 2022 - 147.673 candidats répartis dans 471 centres d'examen

Les épreuves du baccalauréat général session 2022 ont démarré, jeudi, sur l'ensemble du territoire national. Les 147.673 candidats inscrits ont été répartis dans 471 centres d'examen pour 465 jurys.

A Dakar, une délégation des ministères de l'Education, de l'Enseignement supérieur et des autorités administratives a visité quelques centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves.

Jeudi, 14 juillet 2022, premier jour de l'examen du baccalauréat général. Comme il est de coutume, les autorités académiques et le directeur de l'office du Bac ont procédé à la visite de quelques centres d'examen. Première étape, l'école catholique Saint Pierre dans l'Ief de Dakar Plateau. Ici, les 401 candidats inscrits partagent l'unique jury 1008 du centre. Le dispositif sécuritaire et sanitaire est bien en place. Toutefois, on dénombre près d'une vingtaine d'absences.

Autre centre, même constat, le lycée John F. Kennedy, dans cet établissement, les 777 candidats sont répartis dans les jurys 1026 et 1027. Les forces de sécurité sont présents en nombre suffisant, mais ici également, quelques cas d'absence ont été notés chez les candidats.

Ces deux centres visités représentent un échantillon des 27 centres que compte la région de Dakar. Les académies de Dakar, Rufisque et Pikine-Guédiawaye qui constituent la région de Dakar enregistre, cette année, 14.216 candidats. Cette année encore, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Elles représentent 55,42% de l'effectif au niveau national. Cependant, elles restent minoritaires dans les filières scientifiques.

Un constat souligné par les autorités académiques qui annoncent que le ministère de l'éducation en est conscient et commence à y apporter des solutions. Selon Pape Kanji, directeur de l'enseignement moyen secondaire général la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des disciplines scientifiques est un défi à relever. " Le ministère de l'Education travaille à promouvoir ces disciplines et ce, à travers plusieurs programmes et projets innovants.

La politique de construction de lycée scientifiques d'excellence, les initiatives miss mathématiques, miss sciences, la rénovation et l'équipement de blocs scientifiques et technologiques, entre autres, sont autant de stratégies et de programmes visant à rendre les sciences accessibles à tous ", a annoncé le directeur Kandji qui renseigne par la même occasion que le public s'est encore distingué cette année avec 52,66% des candidats.

Au terme de la tournée, l'inspecteur d'académie de Dakar, Aboubacry Sadikh Niang, et Sossé Ndiaye Directeur de l'office du Bac se disent confiants et rassurés par les conditions dans lesquelles l'examen se déroule. Toutefois ils demandent aux enseignants de continuer à être vigilants pour le reste des épreuves.