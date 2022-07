Cote d'Ivoire: 5ème Journées de l'Habitat - Bruno Koné préconise une subvention de l'Etat pour offrir des logements décents aux populations

Offrir des logements décents à la population, c'est le challenge que doivent relever tous les gouvernants. Pour le ministre ivoirien de la Construction, du Logements et de l'Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagnè Koné, ce challenge ne peut être relevé qu'avec une subvention de l'Etat.

Il a fait cette proposition, hier jeudi 14 juillet 2022, à l'ouverture de la 5ème édition des Journées de l'Habitat au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Placées sous le thème "Ecosystème de l'immobilier dans l'espace UEMOA ", ces journées contribuent à faire de l'immobilier et du logement, des secteurs sûrs et crédibles pour le développement durable. Le ministre Bruno Koné a expliqué que le déficit en logement en Côte d'Ivoire est estimé à plus de 600.000 unités. Pour lui, se loger décemment est un droit inaliénable que les politiques publiques intègrent dans leur plan d'urbanisme et d'habitat pour pouvoir trouver des solutions adéquates.

" Le droit à un logement décent devient, de plus en plus, un droit fondamental reconnu à tous les individus, sans distinction de catégories sociales, au même titre que le droit à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, etc. C'est le cas de notre pays, où la Constitution élève le logement au rang des droits reconnus à tous les citoyens ", a-t-il expliqué.

Face à cette situation, Bruno Koné recommande une subvention forte de l'Etat en plus d'un investissement privé fort. " En effet, produire des logements décents à coûts abordables, pour des ménages à faible revenu, n'est possible qu'à travers une subvention forte des Etats. C'est une règle universelle qui prévaut partout où le logement social a été un succès dans le monde. Il est de la responsabilité de l'Etat, dans une logique de justice sociale, de mettre en place les conditions qui favorisent l'accès aux logements aux plus vulnérables. Nos pays ne peuvent faire exception à cette règle ! " a-t-il insisté.

Félicitant ainsi les organisateurs pour la tenue de ces assises. En vue d'apporter un soutien institutionnel des plus hautes autorités du Sénégal, Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique présent à cette cérémonie d'ouverture, a salué les cordiales relations de coopération existant entre Dakar et Abidjan. Il a relevé que des projets de logements sociaux existent également au Sénégal.

Selon lui, le déficit de logements dans son pays était estimé à 325 000 unités (logements) en 2013. Et ce, avec une demande additionnelle de 12 000 logements par an. Pour résorber ce déficit, le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall a placé l'habitat social au rang des six secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE).