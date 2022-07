Madagascar: Administration des Français - Des centaines de famille soutenues

Le service de l'administration des Français a connu et connait aujourd'hui encore une activité extrêmement soutenue, avec la mise à jour régulière de la liste électorale consulaire et l'organisation de trois élections entre novembre 2021 et juin 2022, dont deux à deux tours.

" À chaque scrutin, des bureaux de vote ont été ouverts dans onze à douze villes, en fonction des élections. En parallèle, le service a délivré près de cinq mille passeports et cartes nationales d'identité, et effectuant notamment huit tournées consulaires en neuf mois et une prochaine tournée consulaire est prévue dans quelques jours à Mahajanga. "

Deux cent-quatre vingt douze familles ont été aidées par le service Protection des Français, deux cent soixante quinze familles ont bénéficié d'une allocation adulte enfant handicapé et onze OLES en 2022 ont reçu un total de plus de 85 000 euros pour aider les familles en difficulté, près de trois cents familles ont bénéficié d'un secours occasionnel et environ deux cents familles d'un secours occasionnel de solidarité Covid.

Enfin 5 300 000 euros ont été attribués en bourses scolaires et six cents bourses universitaires CROUS distribuées à des étudiants.