Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le gouvernement déterminé à améliorer la vaccination contre la pandémie

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a présidé récemment à Kinshasa la cérémonie de clôture de la revue intra-action de la vaccination contre la covid-19, notamment à l'immeuble Reine-de-paix, dans la commune de la Gombe.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a félicité toutes les parties prenantes à la vaccination contre la covid-19 en République démocratique du Congo (RDC), indiquant que le gouvernement ne ménagera aucun effort afin d'atteindre ses objectifs en la matière. "Je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les efforts que vous avez investis pour qu'aujourd'hui, nous puissions disposer d'une voie à suivre et qui nous orientera durant le second semestre de l'année en cours ; les actions identifiées dans cette voie traduisent le souci des uns et des autres à répondre aux préoccupations du pays et de la communauté internationale, de voir une nette amélioration de la vaccination contre la covid-19 en RDC", a-t-il indiqué.

Le patron de la Santé a exprimé le vœu de voir rapidement les recommandations issues de cette revue être traduites en deuxième plan d'accélération pour la période de juillet à décembre. Cela avant de rassurer les parties prenantes de la détermination du gouvernement à améliorer la vaccination contre la covid-19. "J'ai pris note des recommandations que vous avez formulées pour lesquelles j'emets le vœu de les voir rapidement traduites en deuxième plan d'accélération pour la période de juillet à décembre 2022 ", a ajouté Jean-Jacques Mbungani. Il a assuré les participants de l'engagement du gouvernement à les accompagner dans la prise en compte des recommandations sorties de cette réflexion sur la vaccination.

"Je voudrais vous rassurer, au nom de son excellence monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, qu'aucun effort ne sera préservé pour vous accompagner dans l'atteinte des objectifs devant nous permettre de protéger la santé et le bien-être de nos populations", a-t-il promis, convaincu que c'est la seule manière de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa détermination et son engagement à améliorer la vaccination contre la covid-19 dans le pays. "À nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la vaccination contre la covid-19, en particulier, et dans nos interventions, en général, nos profonds remerciements ; aux facilitateurs et aux participants qui sont venus nous accompagner dans cette session de la revue Intra-action, nos remerciements et nos souhaits de bon retour.

Nous espérons sur vous pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation de ces travaux", a conclu le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda.