Congo-Brazzaville: Lutte contre les violences en milieu scolaire - Le pays s'inspire de l'expérience cubaine

Le Haut-commissaire à la Justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a échangé le 15 juillet à Brazzaville, par visioconférence, avec le vice-ministre de l'Education de Cuba, Eugenio Gonzàlez Perez, sur le phénomène de violence juvénile en milieu scolaire, en présence de l'ambassadeur de ce pays au Congo, José Antonio Garcia Gonzàlez.

L'échange entre les deux pays fait suite à celui de juin dernier entre le diplomate cubain au Congo et le haut-commissaire pour s'enquérir de l'expérience cubaine en la matière afin de bénéficier d'un appui multisectoriel sur la politique de la délinquance juvénile au Congo. L'objectif est de connaître des aspects qui constituent actuellement une priorité en matière de prévention et de traitement de la délinquance juvénile afin de définir les processus et mesures d'inclusion qui pourraient être les plus appropriées au Congo.

Le haut-commissaire Adolphe Mbou-Maba a présenté à cette occasion les missions de son institution : préparer, élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, répertorier, sensibiliser et prévenir les formes de délinquance juvénile et identifier les jeunes exposés à la délinquance sous toutes ses formes, mobiliser la cellule familiale ainsi que soutenir et rétablir la parentalité et les liens familiaux. Il a également souligné la création des centres d'encadrement et de formation des jeunes dans plusieurs domaines.

Le vice-ministre de l'Education de Cuba, Eugenio Gonzalez Perez, après avoir pris connaissance de l'institution, a partagé l'expérience de son pays axée sur le phénomène en la matière sur l'éducation de l'enfant, la famille, en passant par l'enseignement dans différents domaines d'apprentissage.

Il a expliqué que la prévention du phénomène de délinquance juvénile en milieu scolaire a permis d'identifier et de répertorier les jeunes afin de définir les perspectives. L'identification se fait d'après les caractéristiques particulières et les émotions de chaque jeune tout en répondant au besoin de la communauté.

Le diplomate cubain a souligné l'implication des administrations dans la création des centres de diagnostic pour encadrer et former les jeunes pour une bonne rééducation. La formation de cette couche juvénile va lui permettre de se conformer à l'éducation nationale. Toutefois, les enseignants doivent également bénéficier des formations sur la maîtrise de la délinquance juvénile pour le partage des expériences.

L'ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia Gonzàlez, a reçu l'ébauche de la stratégie nationale de la prévention et de traitement de la délinquance juvénile en République du Congo au terme de la réunion. Il a indiqué que ce qui est à retenir est l'état d'esprit du Congo à pouvoir travailler avec Cuba qui a une expérience en matière de formation en ce qui concerne la réincorporation de la jeunesse à la société à partir des corps de métier.