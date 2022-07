Congo-Brazzaville: Sciences - Mettre la recherche au service du développement

La ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a appelé la communauté scientifique nationale à mettre un accent particulier sur la recherche appliquée au développement, lors de la célébration en différé de la Journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, le 15 juillet à Brazzaville.

La recherche ne doit pas être théorique, a souligné la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. " Nous devons nous appesantir davantage sur la recherche appliquée au développement afin d'apporter des réponses aux problèmes auxquels les communautés sont confrontées ", a déclaré Delphine Edith Emmanuel, en présence de sa collègue des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, en sa qualité d'universitaire.

Il est évident que la recherche scientifique est à la base du développement dans plusieurs secteurs : environnement, énergies renouvelables, tourisme, santé, éducation, agriculture et bien d'autres. L'atteinte des Objectifs de développement durable passe par la recherche scientifique.

Le séminaire scientifique qui a ponctué la célébration de la Journée de la renaissance scientifique de l'Afrique a eu pour thème " Contribution de la recherche scientifique à l'amélioration du manioc au Congo ". Les réflexions scientifiques sur cette denrée alimentaire de base, très consommée par la population, visent à répondre à un des problèmes alimentaires auxquels les communautés sont confrontées. Les communications ont, en effet, porté sur " Connaissance et amélioration des pratiques culturales paysannes pour la production durable du manioc " ; " Pratique et efficacité du rouissage en milieu rural " ; " Qualité des produits (manioc et ses dérivés) et accès sur le marché " ; " Diversité génétique du manioc cultivé au Congo ".

Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a appelé la jeunesse scientifique à plus de créativité et d'innovation. Elle a demandé aux femmes, de renforcer leur implication dans les sciences.

Le Congo n'est pas à sa première célébration de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. La première édition avait rassemblé les scientifiques du continent en terre congolaise en juin 1987.