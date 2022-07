Congo-Kinshasa: Forces armées - Clôture de la deuxième session de formation à l'Ecole de guerre de Kinshasa

Les vingt-deux lauréats de la deuxième promotion de l'École de guerre de Kinshasa (EGK) ont reçu, le 15 juillet, leurs diplômes de fin d'études des mains du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda.

Représentait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cérémonie marquant la clôture de l'année académique 2021-2022 au Centre supérieur militaire (CSM), le ministre de la Défense a félicité les heureux lauréats, gratifiés pour la circonstance de quelques cadeaux. S'exprimant à cette occasion devant des cadres de l'armée et de la police nationale et d'autres invités, Gilbert Kabanda a interpellé les lauréats sur le sens de leur serment d'officier, tout en aiguillant leur ferveur patriotique au regard de l'insécurité récurrente à l'est du pays. Il a appelé au perfectionnement continu des cadres de l'armée ainsi qu'à leur professionnalisation tout en félicitant le travail abattu par leurs encadreurs respectifs durant la formation.

Concernant la formation proprement dite, elle a connu une scolarité complète, allant du 6 septembre 2021 au 15 juillet, a expliqué le commandant de l'EGK. Les enseignements dispensés étaient d'ordre général et opérationnel avec, à la clé, quelques modules portant notamment sur la vision prospective sur le monde et l'Afrique, la stratégie et l'art de la guerre, le management, le leadership et l'anticipation, la gestion des ressources, etc.

Le chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala Munsense, en a profité pour rendre un hommage appuyé au chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Il a salué sa vision éclairée, celle de doter le pays d'une armée républicaine, éprise des valeurs civiques et patriotiques, mais aussi respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cette vision, a-t-il renchéri, est censée imprimer la compétitivité de l'outil national de défense dans tous ses aspects dont celui de la formation.

Tout en saluant la qualité de la coopération militaire existant entre son pays et la République démocratique du Congo, l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, a plaidé pour la continuité, assurant de l'appui français à la dynamique ainsi engagée. Intervenant, en liminaire, le commandant général des écoles militaires s'est, quant à lui, félicité de l'attention que le gouvernement accorde désormais, via le ministère de la Défense, à la formation des cadres de l'armée, non sans interpeller la conscience des corps d'instructeurs quant à leur rôle. Notons que la clôture de cette deuxième session de formation d'officiers stagiaires à l'EGK marque, en même temps, l'ouverture de la nouvelle année académique 2022-2023.