Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 17 juillet 2022

Guinée Conakry : Tension sociopolitique - Une trentaine de blessés

La tension continue de monter à Conakry entre le Pouvoir et l’opposition. Le Samedi 16juillet 2022, une trentaine de personnes ont été blessées à Conakry, dont deux par balle, au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans du principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, venus l'accueillir à l'aéroport, selon un journaliste de l'Afp et une source médicale. L’ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo, chef de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) rentrait d’un un séjour en Europe et au Sénégal

République centrafricaine : Situation politique- Le G16 donne de la voix

Le Groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 (G16) attire l'attention des Centrafricains ainsi que de la communauté africaine et internationale sur la dérive dictatoriale du pays. La nouvelle coalition de la société civile centrafricaine s'est réunie, vendredi 14 juillet 2922, pour dénoncer le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin-Archange Touadéra qui permettrait à celui-ci de briguer un troisième mandat. (Source : Rfi)

Niger : Trafique des migrants- Un partenariat pour lutter contre

Le site www.actuniger.com qui reprend un communiqué de presse de l’Union européenne( Ue), informe que cette dernière et le Niger ont mis le cap sur le renforcement de leur coopération. Ainsi, levendredi15juillet2022, un partenariat opérationnel de lutte contre le trafic de migrants a été signé. Le travail conjoint dans le cadre de ce partenariat contribuera à sauver des vies, à courber le modèle économique des réseaux criminels, à prévenir que les migrants deviennent victimes de violence et d'exploitation et à protéger leurs droits fondamentaux.

Cameroun : Visite de Macron à Yaoundé- C’est du 25 au 26 juillet 2022

Comme l’annonçait Actu Cameroun dans plusieurs publications, Emmanuel Macron, le président français effectuera une visite officielle de deux jours au Cameroun. Pour aller dans le sens du service de presse de l’Elysée, Emmanuel Macron sera au Cameroun les lundi 25 et mardi 26 juillet 2022.C’est son premier voyage en Afrique après sa difficile réélection à la tête de la France en avril 2022.

Côte d’Ivoire : « affaire 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako » - Soro Guillaume exhorte à la négociation

L’ex-premier ministre et ancien Président de l’Assemblée Nationale,Guillaume Kigbafori Soro, vient de réagir par rapport à la tension née entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Ce par rapport à « l’affaire des 49 militaires arrêtés à Bamako » Dans une déclaration dont nous avons eu copie, il dit : « Je demeure fermement convaincu qu’une solution diplomatique négociée est possible… » Malgré sa situation actuelle, il a tenu à exhorter les uns et les autres à agir dans le sens de la paix et l’entente. Dans cette déclaration, il invite des chefs d’Etat à s’impliquer.

Côte d’Ivoire : Coopération France Côte d’Ivoire- La ministre des armées chez Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le samedi 16 juillet 2022, le ministre des Armées de la République française, Sébastien Lecornu, qui effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. Le Palais présidentiel a publié l'information sur son compte Twitter.

Mali : Tension entre Bamako et Abidjan - La Maison de la Presse du Mali appelle à la modération.

L’affaire « arrestation de 49 militaires ivoiriens » à Bamako continue de faire des vagues. L’une des dernières réactions en date ; celle de la Maison de la presse du Mali. Bandiougou DANTÉ, son président dans un communiqué publié le 15 juillet 2022, « appelle à la responsabilité, au respect des règles éthiques et déontologiques pour ne pas envenimer la situation. Elle appelle ( journalistes, vidéo Mens , citoyens, blogueurs, leader d'opinions, influenceurs - hommes et femmes-, société civile), à davantage de responsabilité dans la diffusion de l'information et à contribuer à l’apaisement entre le gouvernement du Mali et l'Etat de Côte d'Ivoire »

Senegal : Football- Kalidou à Chelsea

Une nouvelle page s'ouvre pour le sénégalais Kalidou Koulibaly. Il y a dix ans, il quittait le FC Metz, le club avec lequel il avait commencé sa carrière pro deux ans plus tôt, pour rejoindre le championnat belge et Genk. Le samedi 16 juillet 2022, le Sénégalais a fait ses adieux cette fois à Naples, où il jouait depuis 2014, et prend la direction de l'Angleterre et de Chelsea. (Source : Rfi))

BurkinaFaso : Energie solaire- Des promoteurs primés

Les Solar Awards 2022 ont eu lieu dans la soirée de le vendredi 15 juillet 2022 à Ouagadougou. Au cours de la cérémonie, plus d’une trentaine d’entreprises évoluant dans l’industrie du solaire ont vu leurs efforts récompensés.

Burkina Faso : Football- Issoufou Dayo au super

Pas évident de s’attacher les services de Issoufou Dayo, sociétaire de Rs Berkane. En effet, dans le classement des joueurs les plus chers, l’Étalon apparait en tête de la liste. Burkina24 qui rapporte l’information, ajoute que la valeur de Issoufou Dayo est estimée à 900 mille euros au même titre que Axel Meyé.