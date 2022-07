Tunisie: Bertrand Marchand est-il l'homme de la situation ? - Le CA renoue avec l'école française

Marchand est une personne exigeante, méthodique et travailleuse. Un bon technicien dans le panorama de notre football, mais tout cela passe pour peu important.

Le résultat primera sur la manière et les irréductibles clubistes le savent mieux que quiconque ! Pas de révolution Marchand à venir, donc, mais un retour à l'essentiel : les trois points !

C'est donc acté, Bertrand Marchand remplace Adel Sellimi au poste de technicien du CA. Un changement rendu quelque peu nécessaire tant Sellimi, enfant du club (et coach furtif au CA), a été " critiqué " pour la qualité du jeu proposé en fin de play-off. Cependant, en dépit du fait que Marchand connaisse bien "la maison" (c'est son second come-back), son profil n'apporte pas beaucoup plus de garanties, quoique l'expérience et le métier jouent en sa faveur. Youssef Elmi s'est-il trompé en choisissant Bertrand Marchand en milieu de semaine? Indéniablement, non. I

mpossible même d'affirmer le contraire. En attirant un coach réputé pour sa rigueur et sa compétence, le CA voit forcément les choses en grand, même s'il va falloir aussi agir au sein du groupe et renforcer l'effectif. Actuellement, dans la droite ligne des dernières salves du championnat (exercice passé), le passage de témoin était forcément inéluctable, et cela a été rendu nécessaire tant "l'odeur du succès" a fui le CA lors de la négociation de la dernière ligne droite.

Au CA, depuis le départ de Daniel Sanchez et, à un degré moindre, Kamel Kolsi qui n'a pas démérité, aucun timonier n'a vraiment réussi à se glisser dans le costume de sauveur. Marchand, par contre, a les épaules assez larges pour se glisser dans l'habit, même si cela demande confirmation. Bertrand Marchand donc, c'est d'abord une chose : l'assurance de la victoire (même si le football n'est pas une science exacte), car comme il a tendance à le répéter, il aime le football qui gagne.

Bref, en cela, Marchand-CA semble être un mariage qui fait sens car le Club Africain, club qui ne peut que jouer le titre, en dépit de son potentiel actuel et de la crise traversée ces dernières années, se devait de choisir une pointure pour le ramener vers le sommet. Cependant, pourtant même, malgré ce statut de "messie", et l'enthousiasme légitime (chez certains) que suscite son arrivée au Parc A, on semble oublier un peu vite qui est le Français à la longévité impressionnante au sein du football tunisien. Et surtout, on oublie que les erreurs imputées à Adel Sellimi pour légitimer son départ ne risqueraient pas de disparaître sous Marchand, profondeur du banc et richesse du groupe sous la main obligent.

De l'énergie et une philosophie de jeu

Lors de ses deux passages au CA, en 2006 et en 2017, l'expérimenté technicien français de 69 ans a eu recours à une méthode qui prône un style de jeu audacieux, ambitieux même, mais prudent aussi. Pour schématiser grossièrement : un bloc défensif très solide et des éclairs venus de ses attaquants, des avants qui doivent avoir une efficacité redoutable pour que ça "matche". Autant dire donc qu'on sera loin du football total et de l'avalanche de buts attendus par certains. Mais le plus important est de progresser, optimiser et s'inscrire dans la durée.

Bref, avec ce groupe-là, les joueurs actuellement mobilisés, pour ceux parmi les fans qui veulent du jeu à satiété, du redoublement de passes, des parties de folie, vous pouvez passer votre chemin si l'effectif n'est pas renforcé ! En clair, en football, précisément sur le banc de touche, à la manœuvre, "une hirondelle ne fait pas toujours le printemps". Aujourd'hui, pour revenir loin, très loin, à 2006, Marchand ne dispose pas d'un Zouheir Dhaouadi jouvenceau, Lassaâd Ouertani, Wissem Ben Yahia, Oussama Sellami et Moussa Poukong, pour ne citer que ceux-là. Bref, il va falloir pour le coach, s'appuyer davantage sur ses "guerriers" pour tenir le choc plutôt que de compter sur ses étoiles offensives. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, donc, au CA.

