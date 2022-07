Tunisie: Programme Jeunesse de Tunisie - Des régions au centre pour une dynamique culturelle créative

Le ministère des Affaires culturelles lance le programme national "Jeunesse de Tunisie au Festival international de Carthage et de Hammamet" : "Faisons de la culture une ville à la taille du pays et vivons ensemble... "

Cet été, plus de 1 200 jeunes des régions bénéficieront du programme national " Jeunesse de Tunisie au Festival international de Carthage et au Festival international de Hammamet " lancé par le ministère des Affaires culturelles, dans le but de favoriser davantage l'ouverture des grands événements artistiques et culturels, tels que le Festival de Carthage et le Festival international de Hammamet aux institutions culturelles de toutes les régions du pays : complexes culturels, instituts régionaux de musique et autres institutions, dont les bénéficiaires découvriront les soirées de nos grands festivals.

Cette politique s'inscrit également dans le cadre d'un souci constant de développer des mécanismes de travail dans les institutions culturelles et de renforcer les opportunités d'échange afin d'inciter les jeunes des régions à s'engager plus dans l'activité culturelle et créative et de s'informer sur les expériences innovantes et les grands spectacles culturels artistiques.

Ces jeunes seront répartis sur 24 soirées artistiques des Festivals internationaux de Carthage et de Hammamet durant les mois de juillet et août 2022.

Le programme national "Jeunesse tunisienne au Festival international de Carthage et au Festival international de Hammamet" donne l'occasion aux membres actifs des maisons de la culture de découvrir de nouveaux univers leur permettant d'entretenir leur curiosité et d'aiguiser leur sens critique. Tous les gouvernorats bénéficient de ce programme national que le ministère a initié pour la première fois en proposant le nombre de 1 200 participants, à raison de 50 personnes par gouvernorat.

Ce programme s'adresse aux animateurs des maisons de la culture et des établissements culturels en général, ainsi qu'aux jeunes de 16 à 18 ans les plus actifs de ces institutions.

Ce programme vise également à soutenir le rôle essentiel que jouent ces institutions culturelles de l'intérieur du pays et soutenir, également, leurs efforts pour encadrer la jeunesse créative et construire l'identité culturelle locale, nationale et civilisationnelle.