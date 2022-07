Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - 124 sièges pourvus sur 151 au premier tour

Selon les résultats provisoires du premier tour des élections législatives, rendus publics le 15 juillet par le ministre en charge de l'Administration du territoire, Guy Georges Mbacka, 124 des 151 circonscriptions électorales ont été pourvues.

Avec 103 élus au premier tour, le Parti congolais du travail (PCT) a raflé la mise, dépassant largement le Mouvement action et renouveau (MAR) et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) avec quatre députés chacun. L'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) a obtenu trois élus dont un à Kinkala 2, dans le département du Pool, et deux à Brazzaville (Bacongo 1 et Madibou). Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social et le Club 2002, Parti pour l'unité et la République ont obtenu chacun deux députés.

La Dynamique républicaine pour le développement (DRD), le Rassemblement citoyen, le Mouvement pour la démocratie et le progrès, l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo et l'Action pour le Congo ont eu à chacun un député. Pour les deux dernières formations politiques, ce sera pour la première fois qu'elles siègeront à l'hémicycle. Concernant les indépendants, un seul a été élu dès le premier tour, notamment Arsène Niamba à Komono, dans la Lékoumou.

Vingt-six circonscriptions en ballotage

Certains partis politiques semblent perdre les poils. Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), le Parti pour l'unité? la liberté et le progrès (Pulp) et le Parti républicain et libéral (PRL) n'ont obtenu aucun élu au premier tour. Cependant, ils peuvent espérer sur le second tour, prévu les 25 et 31 juillet prochain.

Le PCT pourra encore faire mieux au second tour où il a quinze candidats en ballotage dont un au Kouilou (Mvouti 1), deux à Pointe-Noire (Ngoyo et Tchiamba-Ndzassi), deux dans le Niari (Moutamba et Kimongo), cinq dans la Bouenza (Mouyondzi, Kingoué, Boko-Songho, Nkayi 2 et Madingou 1), deux dans le Pool (Kimba et Vinza), et trois à Brazzaville (Ouenzé 4, Makélékélé 1 et 3).

L'UDH-Yuki participera au second tour avec sept candidats dont cinq à Brazzaville et deux dans le Pool. L'Upads aura six candidats au second tour, notamment un dans la Lékoumou, trois dans la Bouenza et deux dans le Niari. Le MCDDI est, quant à lui, en ballotage dans quatre circonscriptions dont deux à Brazzaville, une dans le Pool et une autre dans le Niari. Le PRL est allé au second tour avec deux candidats dont à un Brazzaville et un autre dans le Pool. Même son de cloche pour le Pulp qui a deux candidats à Brazzaville.

La DRD sera présente avec un candidat dans le Pool. Le Parti pour la concorde et l'action politique sera représenté à Pointe-Noire, le Club perspectives et réalité à Brazzaville et le Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail dans la Bouenza. Une dizaine d'indépendants est également au rendez-vous du second tour dans plusieurs départements.

Notons que les résultats de la circonscription électorale de Ngo, dans le département des Plateaux, sont toujours attendus, d'après le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local.