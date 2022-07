Afrique: Tagnaout, l'inarrêtable gauchère

Très rapide, dribbleuse innée et imprévisible dans le jeu... Des qualités, elle en a plein. Elle, c'est Fatima Tagnaout, le " feu follet " de Lionnes de l'Atlas.

Elle prend part actuellement à sa première Coupe d'Afrique des Nations Féminine (WAFCON) TotalEnergies. Comme ses coéquipières, Fatima Tagnaout vit un rêve éveillé. " C'est un sentiment indescriptible ce que je vis. Je ne saurai dire ce que je ressens en participant à cette WAFCON et qui plus est dans mon pays. C'est juste magnifique... ".

Et comment ne serait-elle pas heureuse et fière?! Tagnaout fait partie de la sélection marocaine féminine qui vient de qualifier le pays pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde.

Découverte très jeune alors qu'elle jouait au football dans son quartier, Hay Nassim à Casablanca, elle décide de passer le test chez l'AS FAR.

" Comme tout le monde, j'ai tapé mon premier ballon dans mon quartier, je m'entrainais avec des amis. Une fois une de mes institutrices, Madame Nawal, est venue me voir pour me prévenir qu'il y avait les sélections à l'AS FAR et m'a encouragé à m'y présenter. J'y suis allée et depuis je n'ai plus jamais quitté le club. " Elle intègre même l'équipe première alors qu'elle n'a que 15 ans...

Depuis, Tagnaout a remporté avec le club militaire 7 titres de championnat du Maroc et 6 coupes du Trône. Elle a également participé à la 1re édition de la Champions League africaine féminine. A l'issue du 3e match de la phase de groupes, elle est désignée " Woman of the match " lors du nul 0-0 face au Mamelodi Sundowns. Après de bonnes prestations, l'équipe finit à la 3e place de la compétition.

Aujourd'hui, Fatima Tagnaout fait partie des pièces maîtresses du dispositif de Reynald Pedros, le sélectionneur du Maroc.

Ailier gauche, Tagnaout est un véritable poison pour les équipes adverses. Son pied gauche fait la différence, ses dribbles peuvent éliminer n'importe quelle joueuse qui se met devant son chemin, sans oublier sa précision dans les passes et dans les coups de pieds arrêtés. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été désignée " Woman of the match " lors du match face au Sénégal (1-0), troisième journée de la phase de groupe de cette CAN TotalEnergies.

" Je suis très heureuse pour ce trophée, je voudrais remercier toutes mes coéquipières et l'équipe pour leur combattivité. Si elles n'étaient pas là je n'aurai pas réalisé cela. Je remercie le peuple marocain pour leur soutien indéfectible. Je dédie ce trophée à toute ma famille et aux personnes qui m'aiment. ", avait déclaré Tagnaout juste après cette distinction.

Maintenant que la qualification à la Coupe du Monde est en poche, Tagnaout rêve plus grand. Son objectif comme celui de ses coéquipières : Remporter la WAFCON qui se joue à domicile.

" Je suis très très heureuse d'être là. Je le suis aussi pour le Maroc qui organise la compétition, j'espère qu'on gagnera la CAN. "