Afrique: Le Botswana vise une place en Coupe du Monde face à l'expérimenté Cameroun

Le Botswana cherche à écrire l'histoire en affrontant le Cameroun, finaliste de la WAFCON 2016, en match qualificatif pour les barrages de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Une rencontre programmée dimanche au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Les Mares, qui sont les seules débutantes de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine (WAFCON) TotalEnergies 2022, à avoir traversé le premier tour de la compétition, ont beaucoup impressionné par leur style de jeu, leur résilience et surtout leur qualité de jeu.

Elles ne sont peut-être plus en lice pour le titre lors de cette édition, mais elles ont encore une chance de participer au Rendez-vous mondial pour la toute première fois de leur histoire... Mais attention ! la tâche ne sera certainement pas facile face à la redoutable sélection camerounaise.

"Ce ne sera pas un match facile, mais je crois en mon équipe et en tant que joueuse cadre, je dois faire tout mon possible pour aider le groupe à se qualifier pour les éliminatoires ", a déclaré Maitumelo Bosija, la gardienne de but titulaire du Botswana.

Le Botswana a eu sur sa route trois des quatre demi-finalistes de la WAFCON 2022 ; le Nigéria (défaite 2-0), champion d'Afrique à neuf reprises, l'Afrique du Sud (défaite 1-0) en phase de groupes et le Maroc (défaite 2-1)

" Une préparation pour leur prochain match ", pour la sélectionneure Gaoletlhoo Nkutlwisang.

" Nous avons joué contre des équipes coriaces qui ont des joueurs internationaux et pour nous, c'est notre première participation à ce tournoi. Je pense que nous avons appris de ces matchs... Le Cameroun est aussi une équipe comme les autres. Oui, c'est une équipe de haut niveau mais on sait comment aborder ces matchs. Nous savons ce que nous pouvons faire ", a déclaré Nkutlwisang avec confiance.

Avant de poursuivre : " Ce sera l'une de nos préparations les plus difficiles pour un match. Mais en général, en regardant ce que nous avons montré pendant le tournoi, en particulier lors de notre dernier match contre le Maroc avec le stade plein à craquer, nous sommes motivées avant d'affronter au Cameroun... En voyant la façon dont le Cameroun a joué contre le Nigeria, nous sommes motivés à faire mieux. Nous avons analysé leurs forces et leurs faiblesses et nous espérons pouvoir gagner ce match et nous qualifier pour le prochain tournoi éliminatoire. "

Pour le Cameroun, après avoir goûté au plaisir de disputer la Coupe du Monde d'abord en 2015 avant d'y revenir en 2019, les Lionnes indomptables veulent revenir sur le devant de la scène quitte à emprunter le chemin le plus long maintenant qu'elles n'ont pas réussi à le faire d'office en se qualifiant pour la demi-finale de l'actuelle WAFCON.

" Je crois que le Botswana et nous sommes égaux. Nous jouerons de notre mieux. La défaite contre le Nigeria nous a réveillés et maintenant nous nous concentrons sur la qualification pour la Coupe du Monde. On gardera l'espoir d'y parvenir car il faut gagner ce match. Nous ferons de notre mieux ", a expliqué le sélectionneur camerounais Gabriel Zabo.

Les Lionnes indomptables ont été l'ombre d'elles-mêmes pendant la majeure partie de ce tournoi, faisant match nul contre la Zambie lors de leur match d'ouverture avant de revenir au score pour forcer un match nul 1-1 avec les débutantes du Togo et battre la Tunisie 2-0 lors de leur dernier match du Groupe B.

Zabo a précisé que "le football est une question d'habileté et de chance. Nous n'avons pas marqué beaucoup de buts dans ce tournoi. Nous avons fait match nul contre la Zambie lors du premier match, avons trouvé le fond des filets contre le Togo, puis avons trouvé nos marques contre la Tunisie. Contre le Nigeria, nous avons eu du mal à marquer mais nous avons travaillé pour corriger nos erreurs et nous voulons faire mieux contre le Botswana. "

" Notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde. Le titre WAFCON 2022 appartient désormais au passé. Nous avons encore de l'espoir pour nous qualifier et notre objectif est maintenant de le faire. "

Le Cameroun a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à deux reprises (2015 et 2019) en autant de participations.

Les vainqueurs de ce match et de celui entre le Sénégal et la Tunisie se qualifieront pour le tournoi éliminatoire à 10 équipes qui réunira deux équipes d'Asie (AFC), d'Amérique du Sud (CONMEBOL) ainsi que d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et une équipe d'Europe (UEFA) et d'Océanie (OFC).

Les trois meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.