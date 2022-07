Afrique: [CAN 2022] - Samir Landolsi (coach Tunisie) - " C'est un match décisif, c'est comme un quart de finale "

La Tunisie et le Sénégal joueront demain dimanche à Casablanca pour le compte de la 6e et 7e place de la CAN féminine. En conférence de presse de veille de match, le coach tunisien et la joueuse Shirine Lamti sont revenus sur l'enjeux de ce match décisif.

ATS-Journaliste : Dites-nous comment préparez vous votre match pour la 6e et 7e place?

Samir Landolsi : C'est un match décisif, c'est comme un quart de finale pour la qualification en Coupe du Monde. Maintenant on est devant une autre opportunité de se qualifier par ce match à la phase de barrage c'est une opportunité pour notre équipe. C'est une seconde chance. C'est très important pour nous de jouer ce match là et de confirmer notre progression dans le jeu. Bonne chance à notre équipe.

Shirine Lamti : Bien-sûr nous sommes excitées de jouer ce match demain, après notre match contre l'Afrique du Sud. Nous avons une autre opportunité de nous qualifier pour la Coupe du Monde, nous donnerons tout ce que nous avons pour se qualifier. C'est un match important et nous sommes conscients de cela. On se battra pour atteindre notre objectif.

ATS-Journaliste : Shirine est-ce que cela n'a pas été difficile de se motiver pour ce match sachant que vous aviez juste à gagner un match pour aller à la Coupe du monde et que là vous devez par un long processus, battre le Sénégal puis ensuite disputer un autre tournoi à l'autre bout du monde. Coach est-ce que vous ne regrettez pas que l'Afrique n'a pas six représentants à la Coupe du monde?

Shirine Lamti : Oui ce match est important pour le football féminin tunisien. Ce n'était pas facile pour nous le match perdu contre l'Afrique du Sud nous a fait mal. On voulait se qualifier, mais malheureusement les choses sont ainsi. cependant on ne va pas baisser les bras, on fera tout pour gagner demain et jouer les barrages du mondial.

Samir Landolsi : La FIFA a augmenté le nombre de participants à la coupe du monde, mais malheureusement le quota de l'Afrique n'a pas été augmenté. Vu le niveau élevé du football féminin africain, on a la possibilité d'avoir six ou plus. Vu la Coupe du Monde, ou l'Euro, je dirai que l'Afrique a droit 8 équipes ou plus pour jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, l'Afrique est toujours à la dernière place c'est comme ça.

ATS-Journaliste : Vous êtes une des équipes qui s'est le plus déplacée. Vous avez commencé ici au Casablanca après vous êtes partis à Rabat, puis revenus au Casablanca, j'aimerais savoir dans quel état physique vous êtes?

Samir Landolsi : Malheureusement je ne sais pas pourquoi la COCAN nous a programmé ainsi. Il faut éviter ces déplacements. Heureusement que ces déplacements ne sont pas long. Une heure et demi de bus, mais le problème c'est le changement d'hôtel. Vous savez lorsque vous êtes installé dans un hôtel, c'est difficile de quitter à chaque fois qu'on s'installe et de revenir ensuite. On a préparé filles moralement, pas seulement physiquement. Les filles sont prêtes on a qu'un seul objectif, le match de demain. On a oublié toute la fatigue.

Coach vous avez rencontré le Sénégal en amical avant la CAN, qu'est-ce que vous retenez de cette équipe. Est-ce que c'est un avantage d'affronter une équipe à moins de trois semaines?

Samir Landolsi : On a joué contre le Sénégal, à Tunis, à la phase de préparation. Nous avons fait un bon match toutes les 2 équipes et c'est un avantage pour les deux équipes. Les joueuses se connaissent. A Tunis, on a fait un match normal. On a maitrisé le Sénégal en première période, la deuxième période, un peu équilibré avec l'avantage pour le Sénégal. Maintenant avec les matches qu'on a joué, je vois mon équipe qui progresse à chaque match. On s'attend à un match dur demain et on espère le gagner. Bonne chance pour les deux équipes.

Shirine Lamti : On a joué contre le Sénégal il y a peu de temps. On a vu le Sénégal, on a visionné leurs matches. On a joué 4 matches dans une durée très courte, c'est vrai que physiquement il y a des effets, mais moralement on est prêts. Le Sénégal a perdu sur tirs-au-buts face à la Zambie et nous on a perdu face à l'Afrique du Sud. On sait que chacune des équipes veut se qualifier et que le match ne sera pas facile et on fera tout pour remporter le match. On fera tout pour remportera la partie. On montrera tout ce que nous savons faire.

Shirine, vous avez fait une grosse saison en club, et vous êtes actuellement à la CAN, comment jugez-vous votre longue saison?

Shirine Lamti : On a fait une longue saison en club avec le Slavia Prague, on a joué la ligue des champions, la saison fut pénible mais on a géré. En équipe nationale cela fait plus de 15ans que nous ne sommes pas venues à la CAN, nous nous sommes battues pour en arriver là. Il y a deux ans le coach m'avait dit que nous voulons aller à la CAN, et deux après on est on est là. On a progressé vraiment dans le bons sens, on est venu et on se bat pour sortir par la grande porte. Nous sommes motivées et nous voulons aller à la Coupe du Monde. La Tunisie mérite de retrouver sa place dans le football féminin africain et même mondial.

Samir Landolsi : J'ai attendu une question concernant notre match contre l'Afrique du Sud. Je félicite, les Sud-Africaines. Nous avons joué un bon match. Pendant la première, on a joué la sécurité, mais en deuxième mi-temps, on a mis tout en oeuvre pour gagner le match. Je veux parler de l'arbitrage parce que c'est malheureux et dégoûtant pour moi de voir des choses pareilles. L'Afrique du Sud mérite sa victoire, mais la Tunisie méritait d'avoir le penalty. Tout le monde a vu le penalty sauf l'arbitre, elle n'est même pas allée voir la Var, je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment très frustrée