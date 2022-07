Sénégal: Liverpool - Jürgen Klopp ne regrette pas le départ de Sadio Mané

Un des hommes de confiance de Jürgen Klopp dans l'attaque de Liverpool, Sadio Mané a quitté le club anglais cet été pour rejoindre le Bayern Munich.

Un départ qui laissera certainement un vide au sein de l'effectif des Reds mais que le technicien allemand ne regrette pas. Pour Klopp, il est nécessaire pour lui de renouveler sa ligne d'attaque.

" Nous n'avons pas seulement perdu Sadio, nous avons aussi perdu Divock Origi et Takumi Minamino, rappelle Jurgen Klopp. D'autres joueurs pourraient également partir, mais nous avons fait venir Luis Diaz cet hiver, Darwin maintenant, Fabio [Carvalho] et Calvin [Ramsay]. C'est vraiment excitant parce que les garçons sont frais et pleins d'excitation à l'idée d'être avec nous. Donc ça change la dynamique du groupe et c'est vraiment nécessaire ", a confié l'entraîneur à ESPN.

Recruté en janvier dernier, Luis Diaz a fait ses preuves durant ses six derniers mois. Mais saura-t-il faire oublier Mané ? Jürgen Klopp compte sur lui et les autres recrues pour y parvenir.

" Je suis maintenant dans ma septième saison et il est important que nous ne fassions pas la même chose encore et encore et encore. Nous devons nous pousser au niveau suivant et pour cela, vous avez toujours besoin d'un nouvel apport et c'est ce que nous avons obtenu ", a ajouté le coach de Liverpool.