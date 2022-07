Sénégal: Naples - Kalidou Koulibaly fait ses adieux aux supporters

Kalidou Koulibaly confirme son départ. Sur le point de rejoindre Chelsea après 8 ans passés à Naples, le défenseur central sénégalais a fait ses adieux aux supporters napolitains dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

" Le 1er juin 2014, une date inoubliable : mon arrivée à Naples, le début d'une histoire d'amour. J'étais un garçon timide, mais avec un grand désir de prouver au monde que je pouvais le faire ! Victoires, défaites, joies, déceptions. Trop d'émotions vécues ensemble : impossible de les résumer. Mais je garde tout : dans mon esprit, dans mon cœur. Mes deux fils sont nés à Naples.

J'ai rencontré des personnes qui feront à jamais partie de ma vie et qui ont fait en sorte que ma famille et moi nous sentions chez nous, du premier au dernier moment. Grâce à toi, Naples, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler au fil des ans.

Merci, Naples et Napolitains, pour tout l'amour que nous nous sommes donnés. Je suis fier de vous avoir honoré de tout mon cœur et je continuerai, à l'infini, à vous porter dans mon cœur et à entretenir pour vous l'un des sentiments les plus importants pour moi : le respect. Tu as été, pour moi, tout. Maintenant, je sens que je dois partir et me remettre dans le jeu : il est temps de vivre une nouvelle aventure ", a fait savoir Koulibaly sur Instagram.