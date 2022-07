Madagascar: Sport électronique - Victoire de Bk RoG Rayan sur FIFA 22

Les jeunes gamers malgaches se sont régalés depuis le mois de mai à l'occasion de la première édition de l'Excelsior Esport. Les phases finales sur Street Fighter V, Fifa 22 et Guilty Gear Strive ont eu lieu hier à Andraharo.

Une grande première à Madagascar. Le tournoi de sport électronique dénommé Excelsior Esport a séduit les adeptes des jeux vidéo de la capitale. Au total, 180 participants dans toutes les catégories confondues se sont affrontés depuis le 6 mai. Les phases finales sur les catégories mythiques se sont déroulées hier, au Campus Telma Andraharo.

Sur la console PS4, Bk RoG Rayan a été sacré champion à FIFA 22. Il a servi l'équipe du PSG et a battu Assan sur le score de 4 à 3 en finale. Une victoire bien méritée pour Rayan qui est un génie du jeu vidéo. Il était très ambitieux durant cette compétition et cela fut concluant. Encore une nouvelle étoile à son palmarès bien fourni, un an après son triomphe au NBA2K21. Mamitiana Rayan a empoché 500 000 ariary contre 200 000 ariary pour le vice-champion. La troisième place a été remportée par Juxi Ahyan.

Cette discipline moderne et émergente a proposé deux catégories bien distinctes selon les spécificités des jeux. En outre, la partie console sur PS4, l'autre partie mobile, de sa part, rassemblait PUBG, Call of Duty et League of legends Wild Rift, dont les phases finales ont été effectuées récemment. " La prochaine saison se déroulera en septembre avec un format peut être légèrement différent suite aux retours des joueurs. On voudrait éviter les facteurs qui empêchent les joueurs d'y participer. L'idée est qu'on ait plus de participations possibles et que cela n'engage pas en tout cas d'une manière économique. Et puis c'est souvent un empêchement pour des personnes qui ont peu de moyens. En termes de compétences, les jeunes Malgaches sont très forts, nous avons un champion d'Afrique parmi nous. On a du talent à Madagascar mais pour être plus professionnel, il nous faut les matériels nécessaires, une connexion internet, un staff médical, etc. ", note Jonathan Mifsud, team manager. L'Excelsior Esport envisage d'envoyer des joueurs malgaches au festival électronique des Jeux Vidéos d'Abidjan en début décembre en Côte d'Ivoire.

En effet, l'Esport a pour vocation de promouvoir le sport électronique dans la Grande île et de développer le digital sur tout le continent africain à travers les jeux vidéo. En tant que pilier du digital à Madagascar, Telma s'associe à cette pratique novatrice et collaborative qui regroupe une audience jeune active et talentueuse.t Telma a également offert la fibre optique et a récompensé les victorieux durant cette édition. "

Nous avons pour principale mission de faire un citoyen digital. Aujourd'hui, avec Excelsior Esport, nous voulons offrir l'opportunité aux jeunes gamers de vivre pleinement leur passion mais aussi de gagner en expérience afin de se faire une place sur la scène internationale. Le sport électronique représente un avenir prometteur dans le domaine du digital ", a avancé Rado Ramaroson du groupe Telma.