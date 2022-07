Madagascar: Politiques publiques - La performance de Madagascar félicitée par la Banque mondiale

Madagascar demeure encore et toujours un bon élève de la Banque mondiale.

Ce bailleur de fonds a envoyé, le 30 juin dernier par le biais de sa Responsable des Opérations à Madagascar, Madame Marie Chantal Uwanyiligira une lettre félicitant Madagascar d'avoir réussi son évaluation de la mise en œuvre des actions de politiques publiques (APP) de l'exercice fiscal 2022.

Système d'évaluation

Une belle option pour l'avenir des financements extérieurs dans la mesure où cette évaluation de performance est prise en ligne de compte dans le cadre de la politique de financement du développement durable (PFDD) pour Madagascar. La Banque mondiale dispose, notons-le, d'un système d'évaluation des politiques et des institutions en Afrique en effet d'une évaluation.

Il s'agit d'un outil de diagnostic annuel destiné aux pays d'Afrique subsaharienne qui peuvent bénéficier des financements de l'Association internationale de développement (IDA). Établi sur une période allant de janvier à décembre, ce rapport jauge la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales, et leur capacité à soutenir une croissance durable et à réduire la pauvreté.

L'évaluation fournit, en outre, un état des lieux des politiques et institutions nationales au commencement de la pandémie de Covid-19, en mettant en évidence la nécessité, pour les pays IDA de la région, à agir pour renforcer leurs systèmes de santé, protéger leur capital humain, améliorer la gouvernance du secteur public et mettre en œuvre des réformes structurelles visant à stimuler la productivité.

16 indicateurs

Les pays sont notés sur une échelle de 1 (note la plus faible) à 6 (note la plus élevée) pour 16 indicateurs regroupés dans quatre catégories : gestion économique ; politiques structurelles ; politiques d'inclusion sociale et d'équité ; gestion et institutions du secteur public. L'objectif est de renseigner les pouvoirs publics sur l'impact des efforts déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté.

Les notes obtenues servent aussi à déterminer le volume des prêts concessionnels et des dons que la Banque mondiale accorde aux pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne. En tout cas, grâce à cette évaluation positive, Madagascar bénéficiera d'un accès complet aux financements de l'IDA pour l'exercice fiscal 2023.