Ile Maurice: L'avocate d'Ajay Reddy - "Il aurait été piégé pour de l'argent"

L'avocate de l'entraîneur des gardiens de but du Club M est confiante que son client sera disculpé au procès prévu au tribunal de Durban le 26 juillet. Ce dernier est accusé d'attouchements sexuels sur une femme de chambre du "South Beach Hotel" le 6 juillet.

Selon Me Rytasha Ramrachia-Singh, qui représente les intérêts de l'entraîneur mauricien du Club M, Ajay Reddy, cette histoire d'attouchements sexuel sa été montée de toutes pièces. "Le jour de l'incident, mon client s'apprêtait à sortir avec toute l'équipe quand il a demandé à la femme de chambre de nettoyer sa chambre et de changer ses serviettes. Quand elle a eu terminé avec le nettoyage, mon client l'a simplement serrée dans ses bras pour la remercier", a confié celle qui travaille aux Ramrachia-Singh Chambers, dont les locaux se trouvent dans le quartier chic de Westville à Durban.

L'avocate, que l'express a rencontrée vendredi, se dit confiante d'obtenir gain de cause au tribunal. "Mon client m'a confié que la femme de chambre était très causante et il a pensé bien faire en la remerciant de cette façon. La culture sud-africaine et mauricienne est très différente. À Maurice, il est normal de s'embrasser ou de se faire l'accolade pour se dire bonjour. Ce geste a été mal interprété. D'autre part, la femme de chambre a attendu six jours pour porter l'affaire à la police. Entre-temps, elle lui a demandé une somme astronomique pour qu'elle n'aille pas le dénoncer à la police", a poursuivi Me Rytasha Ramrachia-Singh. Devant cette demande, Ajay Reddy, affecté à la Divisional Support Unit de Flacq, aurait refusé. "Il n'a pas accepté tout simplement parce qu'il n'a pas cette somme (NdlR : R100 000 - environ Rs 264 000) et qu'il n'a pas commis d'agression sexuelle. Il a présenté ses excuses, mais la femme de chambre n'a pas accepté", précise l'avocate.

Ajay Reddy a été arrêté par la police de Durban le 12 juillet. Il a passé une nuit en cellule avant d'être libéré contre une caution de R5 000 (NdlR: Rs 13,200). Entretemps, son passeport a été saisi et son avocate va présenter une motion pour qu'il puisse regagner Maurice. "Son visa arrive à expiration et logiquement, la police sud-africaine devra lui rendre son passeport car sinon, cela passera pour une offense qu'il aura commise", ajoute Me Rytasha Ramrachia-Singh. Ajay Reddy loge actuellement au Gateway d'Umhlanga en attendant son procès.