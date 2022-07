Ile Maurice: Bhasker Desai - "Les galaxies découvertes sont habitables et habitées"

interview

Mardi, les scientifiques de la NASA se sont extasiés sur les nouvelles photos fournies par le télescope spatial James Webb (JWST), reprises et expliquées par de nombreuses publications dont le New York Times. Nous avons demandé à l'astronome Bhasker Desai, trésorier et responsable des relations publiques à la Société d'Astronomie de Maurice, de les décrypter.

Etes-vous surpris par les images révélées par le JWST ?

La plupart des astronomes étaient conscients des résultats que donnerait le JWST. Ce qui nous a stupéfaits, c'est ce qu'il a révélé. Mettons cela en perspective. Si vous avez un télescope à miroir de 15 centimètres de diamètre, cet instrument aura un pouvoir de collecte de lumière supérieur de 40 % à celui d'un miroir de 12 cm. Trois centimètres font donc une différence énorme.

Maintenant imaginez le télescope spatial Hubble à miroir de 2m40 cm, qui fait des observations à partir de 500 kms au-dessus de notre tête, là où il n'y a plus de nuages. Le Hubble a fourni des photos incroyables. Lancé en 1994, il a fait son temps et a été remplacé par le JWST, instrument qui a coûté 10 milliards USD et qui a pris 20 ans pour être opérationnel. Ce télescope comprend 16 miroirs hexagonaux de 1m20 cm de diamètre chacun et placé en orbite à 1,5 million de km de la Terre à un point L2 (presque quatre fois la distance entre la Terre et la Lune).

Ce que Hubble a fait en un mois, le JWST l'a fait en presque 13 heures !!! C'est tout dire. Le champ profond qui a été libéré par le JWST est tout simplement inimaginable. Prenez une aiguille et tenez-la à bout de bras et regardez à travers son chas - cette partie du ciel où aucune étoile n'est visible - le JWST y a détecté des milliers de galaxies. Et chaque galaxie est une agglomération d'environ 200 milliards d'étoiles !!!

Un article du New York Times à propos des découvertes faites par le JWST fait état de "new vision of the universe and a view of the universe as it once appeared new" Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet et si c'est le reflet d'une image passée ?

Lorsque nous observons n'importe quoi à partir de la Terre, cela appartient au passé. Seuls nous sommes dans le présent. Le soleil que nous voyons est tel qu'il était huit minutes et 20 secondes plus tôt. Quand nous observons Saturne la nuit, nous la voyons telle que cette planète était il y a 80 minutes de cela. Selon l'hypothèse courante, notre Univers est né il y a quelque 13.8 milliards d'années de cela. Le JWST va nous entraîner quelque 13.5 milliards d'années en arrière, dans le passé, d'où l'excitation de voir ce qu'était l'Univers primitif. Ces photographies confirmeront assurément l'hypothèse de la date de la création de l'Univers.

Dans cet article, il est aussi question du cosmos en expansion. Est-il en constante mutation ?

Rien dans l'Univers n'est statique, tout est en mouvement. Notre Terre bouge à 30 kms autour du soleil, cet astre bouge à 240 km par seconde dans la galaxie de la Voie Lactée. Cette galaxie bouge à 6 000 km par seconde dans l'Univers. Les galaxies les plus grandes sont carnivores et absorberont les plus petites d'entre elles. Le JWST montre tout cela avec force détails et confirme toutes les théories et hypothèses avancées jusqu'ici. C'est tout simplement hallucinant.

Et nous dans tout cela ?

L'astrophysicien canadien Hubert Reeves adore dire que "nous sommes des poussières d'étoiles" alors que le physicien anglais Brian Cox nous qualifie de "matière d'étoiles". L'astrophysicien américain Neil DeGrasse Tyson dit que "nous sommes des déchets nucléaires." Pourquoi ? Parce que c'est dans les étoiles que les éléments les plus lourds sont fabriqués à partir de la fusion thermonucléaire des atomes d'hydrogène, qui se produit à l'intérieur des étoiles.

Donc, lorsque l'hydrogène est épuisé, l'étoile meurt et éjecte tous les éléments différents qu'elle a fabriqués durant sa vie dans la galaxie. C'est cette poussière interstellaire qui sera utilisée par la prochaine génération d'étoiles pour créer des planètes et aussi vous et moi. De ce fait, nous sommes bien des poussières d'étoiles. Les premières générations d'étoiles n'avait pas de système planétaire - elles devaient s'autodétruire pour produire des éléments plus lourds.

Plusieurs scientifiques de renom pourtant agnostiques pensent qu'une force suprême a créé le Big Bang. Vous en pensez quoi ?

Lorsque nous ne pouvons donner une explication rationnelle aux choses, c'est plus facile de le mettre sur le dos d'une force suprême, qui ne peut malheureusement pas répondre. C'est une solution de facilité, simple et incontestable. Depuis le petit télescope réfracteur de Galilée en 1610, qui pouvait grossir 30 fois, jusqu'aux progrès réalisés par la science en 412 ans, c'est simplement incroyable le nombre de choses que la science a clairement expliquées. Donnez aux scientifiques les outils et le temps nécessaires et vous verrez que "l'espace" de la force suprême sera réduit de manière drastique.

Pensez-vous que les galaxies suggérées par le JWST puissent contenir des planètes habitables et habitées ?

Absolument. Il n'y a aucun doute à ce sujet car il y a tant de planètes en rotation autour de tant d'étoiles. Il y a plus d'étoiles dans l'Univers que de grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts terrestres. J'aime prendre cet exemple : vous êtes à la plage et vous voyez un poisson dans la mer. Pensez-vous qu'il n'y en a qu'un seul dans l'océan ? Bien sûr que non, il y en a des millions. C'est la même chose pour la vie ailleurs dans l'Univers. Le seul problème c'est la communication. Elle sera presque impossible à établir en raison des grandes distances et de nos limitations technologiques.

Que pensez-vous que le JWST puisse encore nous apprendre ?

Il donnera une idée et des indices sur la matière noire et l'énergie noire, sujets insaisissables jusqu'ici et, avec un peu de chance, il fournira des indications sur quelle direction prendre pour poursuivre la recherche. Pour comprendre notre place dans l'univers, il faut se dire que nous vivons sur une petite planète, qui ne représente même pas 0.01 % du système solaire et que notre soleil est une étoile moyenne parmi environ 200 milliards d'autres étoiles dans la galaxie de la Voie Lactée. Cette galaxie n'est qu'une parmi 250 milliards d'autres et ce chiffre est appelé à augmenter avec les éléments qui seront fournis par le JWST.

Ce que nous avons vu n'est que 5 % de l'Univers visible. Les 95 % restants sont constitués de matière et d'énergie noires. Par conséquent, pouvons-nous nous croire le nombril du monde ou ne sommes-nous pas simplement quantité négligeable ? Pourquoi nous, en tant qu'espèce (Homo sapiens) avons-nous un ego si démesuré ? Nous ne sommes même pas un grain de sable et quand je dis "Nous ", je veux parler du soleil et de son système planétaire.

Aux dernières nouvelles, un signal comme un battement de cœur a été détecté d'une galaxie lointaine. Cela peut-être quoi ?

Cela vient plus probablement de radio pulsars et de magnéstars, qui tournent et produisent un faisceau d'émission semblable à celui d'un phare.