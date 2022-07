Congo-Kinshasa: Diocèse de Matadi - Ordination épiscopale et intronisation de Mgr André-Giraud Pindi

Le cardinal Fridolin Ambongo célèbre ce samedi 16 juillet à Matadi (Kongo-Central) la messe pour l'ordination épiscopale et intronisation du nouvel évêque du diocèse de Matadi, Mgr André-Giraud Pindi Mwanza. Ce dernier a été nommé évêque du diocèse de Matadi par le pape François le 23 avril 2022.

Mgr Pindi Mwanza était vicaire général du diocèse de Matadi de 2019 à 2021 et à partir de 2021, administrateur apostolique du même Siège.

Il succède ainsi à Mgr Daniel Nlandu Mayi, évêque émérite du diocèse de Matadi, décédé le 12 décembre 2021 à l'âge de 68 ans.

Mgr André-Giraud Pindi Mwanza est né le 24 juillet 1964 à Kindomingielo, dans le diocèse de Matadi, et est entré au petit séminaire de Kibula (1976-1984) et a terminé ses études de Philosophie au Grand séminaire de Mayidi (1984-1988) et de Théologie à le Grand Séminaire Saint Jean XXIII de Kinshasa (1988-1993).

Il a été ordonné prêtre le 18 septembre 1994.

Licencié en droit canonique de l'Université catholique du Congo à Kinshasa (1994-1997), il a été vicaire de la paroisse Notre Dame de la Sagesse à Kinshasa.

Il a aussi été maître de conférences en droit au grand séminaire interdiocésain de Mayidi (1997-2002).

Il a un doctorat en Utroque Iure à l'Université Pontificale du Latran (2002-2006), mais a aussi été Fidei donum et curé in solidum dans l'unité pastorale Notre Dame de Compassion (2006-2013) et Défenseur du Lien dans le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (2006-2019), modérateur du Doyenné de l'Unité pastorale de Nyon-Terre Sainte, diocèse de Lausanne (2013-2019).