Ile Maurice: Hippisme - Colour My Fate comme attendu

Le coursier de l'écurie Amar Sewdyal, grandissime favori de l'épreuve principale de cette neuvième journée, a assuré en remportant une cinquième victoire au Champ de Mars ce samedi 16 juillet.

Prenant la direction des opérations sans grande difficulté, il a imposé son rythme à la course, avec dans son sillage Undercover Agent et Triple Fate Line, avant de repartir en ligne droite. Avec la légère charge de 56 kg, il a repoussé sans peine une offensive de Triple Fate Line. Undercover Agent, après avoir évolué bien placé, n'a pu prolonger son effort lors de l'emballage final.

Le jockey José Da Silva, il faut le dire, a su doser à la perfection les ressources de sa monture. Alyaasaat, également bien coté dans cette course, n'a pu faire mieux qu'une troisième place. Colour My Fate, qui signait pour l'occasion sa cinquième victoire sur notre turf, confirme tout le bien que son entourage pense de lui. Sur ce qu'il a réalisé ce samedi après-midi, nous le pensons capable d'ajouter d'autres victoires à son palmarès.

La journée a débuté avec le succès du grand favori Jack Tarr (apprenti Sonaram). Il a fait la course en tête avant de résister à un retour de Doublethink.

Revoilà Niven Marday ! Le jockey mauricien qui mangeait son pain noir depuis son succès avec kentucky Bluegrass en 2015, a renoué avec la réussite grâce à Kali's Champ dans la deuxième épreuve de la journée. Ce coursier est venu s'imposer au finish devant Masterofallisurvey. À l'image de Niven Marday, le jockey Palveer Mogun a lui aussi décroché une victoire tant attendue avec Bleu Royale, victorieux dans un lot moyen dans la troisième course.

La quatrième épreuve disputée sur le sprint pur a été remportée par Candle Cove (Allyhosaim). Ce hongre alezan a fait preuve d'une belle ténacité pour vaincre.

On n'arrête plus Walls Of Dubrovnik. Ce fils de Fencing Master a remporté sa septième victoire en autant de sorties chez nous. Bien qu'il ait eu à faire la course un peu plus en retrait, il a sorti une belle pointe de vitesse pour vaincre dans un style plaisant. Au vu du style dans lequel il a coupé la ligne d'arrivée en vainqueur, nous pensons qu'il a encore de belles choses à offrir à son entourage.

La septième course a été enlevée par l'outsider Pop Icon de l'entraînement Raj Ramdin. Ce coursier, offert à une cote généreuse de 15/1, a pris la position tête et corde pour ne plus être rejoint. Ses adversaires n'y ont vu que du feu dans la ligne droite finale. De surprise, il n'y en a pas eu dans la course de clôture. Emblem Of Hope (A. L. Da Silva) a suivi en très bonne position avant de remonter Master Of Illusion en fin de parcours.