Ile Maurice: Judiciaire - Me Anjali Devi Ramdin nommée Master and Registrar de la Cour suprême

Plusieurs nominations et mutations ont été effectuées récemment au sein du judiciaire. Ainsi, la Deputy Master and Registrar, Me Wendy Vinalini Rangan, a été mutée au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Elle sera remplacée par Me Anjali Devi Ramdin, Senior Assistant DPP, à ce poste.

Me Mehdi Manrakhan, acting Deputy Master and Registrar, a été nommé Assistant Solicitor General. Me Sarita Bissoonath, Assistant Solicitor General, a été promue acting Deputy Master and Registrar de la Cour suprême en remplacement de Me Manrakhan.

Me Rangan a été magistrate à la cour intermédiaire de 2008 à 2016 avant d'être nommée présidente de cette instance judiciaire en juin 2020. Trois mois plus tard, elle a été mutée à la Cour suprême comme Deputy Master and Registrar de la Cour suprême.

Toutes ces nominations et mutations ont été avalisées par la Judicial and Legal Service Commission. D'autres nominations et transferts sont à prévoir bientôt dans le judiciaire et la magistrature.