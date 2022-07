Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi déplore la construction inquiétante des stations-services à Kinshasa

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déplore le phénomène croissant de construction des stations-services qui s'observe dans la ville de Kinshasa et qui gagne progressivement l'intérieur du pays, a affirmé le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et médias Patrick Muyaya.

Le Président l'a dit au cours de la 62ème réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée vendredi 15 juillet à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa.

L'implantation de ces stations-services se fait au mépris des risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement dans les quartiers populaires et résidentiels, a-t-il ajouté.

Par conséquent a-t-il souligné, " face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le but de prévenir des situations désastreuses, les ministres des Hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question sont chargés de présenter dans le prochain conseil des ministres, un état des lieux ainsi que des propositions et mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ce secteur respectent les normes établies ", a rapporté Patrick Muyaya.

Compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement, le vice premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a été chargé de faire la lumière sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale.

Rendre viable la cité urbaine de Camp Luka

Au cours de ce même conseil des ministres, le Président Tshisekedi a enjoint les ministres concernés d'œuvrer pour la viabilisation de la cité urbaine de camp Luka.

Faisant suite à sa descente effectuée dans ce quartier en mai dernier, dans le cadre de la relance des travaux de construction et de réhabilitation de quelques infrastructures dont le pont Lubudi, le Président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité (SNEL), afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise en disposition du matériel prévu à cet effet et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet.

Il a chargé le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ainsi que la SNEL, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la relance des travaux d'électrification de camp Luka soit effective d'ici fin août 2022.

Le Chef de l'État a également chargé la Régideso de planifier l'adduction d'eau potable dans ce quartier, avant d'inviter le ministre des Infrastructures et travaux publics en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa à élaborer un plan d'aménagement pour rendre cette cité viable.

Il a, par ailleurs encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter le pays d'infrastructures de base, notamment les différents territoires et localités répertoriés en dehors de ce cadre spécifique.