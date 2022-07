Ile Maurice: Boolell - "Premier Minis na pa kav enn chokra* pou enn lot pays"

"Des scandales et encore des scandales", s'est révolté Arvin Boolell lors de la conférence de presse du Parti travailliste (PTr) hier. Selon le chef de file parlementaire du PTr, qui s'est longuement exprimé sur les allégations de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, l'ampleur de ses propos est très grave.

"Eski nou sekirite nasyonal dan nou lame ou celui de pays étranger? Nou fier nou racine, nou religion mai l'île Maurice est un peuple et nou pa la propriété de okenn pays", s'est-il demandé. D'ajouter qu'il faut que l'on fasse attention car celui qui contrôle les réseaux sociaux pourra contrôler les élections.

Selon Arvin Boolell, lorsqu'il pense aux allégations de Sherry Singh concernant l'autorisation à un tiers d'avoir accès aux câbles SAFE, il se dit que nous nous sommes mis une corde autour du cou. Il a argué que cela pourrait avoir des conséquences sur le monde des affaires et surtout sur la jeunesse qui dépend beaucoup des emplois dans les compagnies offshore et le monde numérique. Sans compter que des conséquences géopolitiques aussi peuvent s'abattre sur nous.

L'ancien ministre des Affaires étrangères a aussi rappelé qu'il est important que Pravind Jugnauth se souvienne de son serment de souveraineté en tant que Premier ministre car "Premie Minis na pa kapav enn chokra (NdlR : un garçon employé comme servant) pou enn lot pays kan li fer sa serman la". D'ajouter qu'en mentionnant le Premier ministre indien dans toute cette affaire, il a fait une entorse à la diplomatie.

Tout en espérant que la police fera son travail comme il se doit dans l'enquête en cours, Arvin Boolell affirme qu'il est important que tous les membres de Lakwizinn encore présents ou les démissionnaires viennent déclarer leurs richesses extérieures. "Komie finn vinn millionnaire et multimillionnaire lor ledo lepep? Lakwizinn byen sal et karay byen so." D'ajouter que Sherry Singh a le devoir de tout dévoiler car "li ti pe trap pwalon dan lakwizinn" et maintenant il doit agir comme un patriote. "Tout en mettant l'intérêt du public en premier et avec une carte de transparence et des evidence."

Le Dr Farhad Aumeer aussi présent à la conférence de presse, a voulu pour sa part attiré l'attention sur le nombre de cas en hausse de Covid-19 dans le pays depuis ces dernières semaines. Selon lui, il est important que le ministère de la Santé agisse maintenant. "Le port du masque doit redevenir obligatoire dans les écoles, les universités, les supermarchés ainsi que tous les transports publics au moins jusqu'à la fin de l'hiver pour éviter que la situation sanitaire ne dégénère", a proposé le député. A noter néanmoins que le port du masque est déjà obligatoire dans les transports publics.

De son côté, Fabrice David s'est exprimé sur la manifestation des pêcheurs qui a lieu avant-hier devant le siège du ministère de la Pêche. Selon lui, le ministre de tutelle, Sudheer Maudhoo, devrait se rappeler qu'il n'est pas uniquement ministre de la Pêche mais aussi le ministre des Pêcheurs. Pour Fabrice David, les nouvelles conditions pour obtenir le Bad Weather Allowance sont "injustes et irréfléchies".

L'élu explique que les pêcheurs doivent payer pour un moyen de transport afin d'aller faire estampiller leur carte au fisheries post pour obtenir l'argent et aussi accepter de faire le nettoyage des plages, des débarcadères entre autres à cet effet. "C'est injuste. Beach Authority ki li fer li? Inn ena creasyon National Empowerment Cleaning Authority ki siposer ale netoy antier Moris donc pourquoi les pêcheurs ?"

* Chokra : un garçon employé comme servant