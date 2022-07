Madagascar: La menace de la Covid à prendre au sérieux

C'est un pays sur lequel s'abattent tous les problèmes dans lequel les Malgaches vivent aujourd'hui. Nous avons longuement parlé tout au long de cette semaine des tracas causés par la hausse des prix des carburants, mais l'information sur une nouvelle propagation de la Covid-19 est survenue.

On croyait que le virus avait été éradiqué, il est de retour. Les autorités sanitaires ont sonné l'alarme et ont de nouveau lancé leur mise en garde à la population. Il est plus que temps de retrouver les habitudes prises pendant l'épidémie et de multiplier les gestes de précaution.

La menace de la Covid à prendre au sérieux

La majorité de la population était redevenue insouciante, rassurée par les assurances des autorités affirmant que le virus de la Covid-19 était éradiqué. Les gestes de précaution avaient été abandonnés tout comme le port du masque. Les cas de contamination ont continué cependant à exister, mais ils n'ont pas éveillé l'appréhension des responsables, affirmant qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure.

Mais l'article d'un média étranger alertait sur une circulation du virus " à bas bruit ". Depuis quelque temps, le bilan officiel, publié chaque fin de semaine, fait état d'un nombre croissant de cas positifs et d'une augmentation des formes graves. Les décès se sont multipliés. L'alerte a été lancée et les mises en garde sont venues des autorités sanitaires incitant les citoyens à se protéger, et à retrouver les réflexes salutaires de l'année dernière. Une campagne de communication a recommencé et l'incitation à la vaccination a eu lieu.

Il s'agit d'encourager la population à se faire vacciner. Il est recommandé à tous de faire sa dose de rappel car la protection, de la première ou la deuxième injection qui a été faite, ne dure que six mois. Le milieu médical soutient qu'il veut booster la proportion des personnes vaccinées. La situation est prise très au sérieux par les responsables et les dispositions sont prises pour faire face à ce nouveau danger qui est apparu.