Cote d'Ivoire: Moronou - Ané Boni Siméon demande aux populations de s'inscrire sur la voie du développement lors des assises sur la décentralisation

A l'initiative d'un cadre et fils de la région, Ané Boni Siméon, PCA de Vitib, des assisses sur la décentralisation vont se dérouler sur l'ensemble du territoire ivoirien.

La première étape de ces assises organisée par l'Ong Milop (Mouvement Ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès) va s'ouvrir le samedi 16 juillet prochain à Bongouanou, capitale du Moronou, à la place de la République. Ces assises, selon Ané Boni Siméon, se dérouleront dans les 31 régions du pays.

" Les assises nationales de la décentralisation sont un regard sur l'impact de la décentralisation dans le processus de développement socioéconomique, culturel et humain des régions et communes de notre pays. C'est également une occasion de relever les atouts de la gestion participative des collectivités indispensable à la cohésion sociale et au vivre ensemble ", a-t-il expliqué.

Le président du Vitib qui relève que le Moronou est la toute dernière région que le Président de la République, Alassane Ouattara a créée, a assuré qu'à Bongouanou il sera question de développement. " Je peux vous dire que globalement toutes les 31 régions de notre pays sont inscrites dans un processus de développement. La région du Moronou est sur la voie du développement au regard des réalisations récentes enregistrées sur l'impulsion du Chef de l'État Alassane Ouattara ". Pour lui, chaque fille et fils de la région doivent impérativement s'unir pour contribuer au rayonnement du Moronou.

D'où son appel à la paix et à la cohésion. " On ne construit rien dans le désordre et dans la violence. Le développement est possible dans une gestion participative, dans la paix, la concorde et la résilience. Je demande à toute la population de s'inscrire dans la paix et la cohésion, gage du rayonnement socio-économique de notre région ", a-t-il fait savoir.