Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - Plus de 400 candidats à recruter pour les entreprises de distribution

" Un jeune bien formé et qui a un emploi stable, c'est la paix ", a lancé le mardi 12 juillet dernier, N'Guessan Koffi, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, au lancement du recrutement de la seconde cohorte du projet "l'Ecole de la seconde chance". Qui a pour objectif de former les jeunes à des métiers en vue d'améliorer leur employabilité. C'était à la salle de cinéma de Sococé des II Plateaux, à Cocody.

Ainsi dans le cadre la formation et de l'insertion des jeunes, le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage et le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en collaboration avec le Consortium de la grande distribution, ont initié un projet de formation et d'insertion des jeunes aux métiers de la grande distribution.

Pour la deuxième vague, il est prévu un recrutement de 350 jeunes au profit du secteur de la distribution en plein essor. Ce recrutement a débuté depuis le 12 juillet et prend fin le 12 août 2022. Il s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 35 ans désireux d'embrasser les métiers directs de la grande distribution, à savoir : la boucherie ; la poissonnerie ; charcuterie fromage traiteur ; la boulangerie ; la vente de fruits et légumes ; la pâtisserie ou à l'entreprenariat. Selon le ministre N'Guessan Koffi, la formation et l'inscription sont totalement gratuites. Pour être pris en compte, il faut avoir le niveau troisième et s'inscrire en ligne sur le site : www.agenceemploijeunes.ci.

" L'école de la seconde chance est destinée à reconvertir des diplômés sans emploi, amis aussi des jeunes déscolarisés ou non scolarisés, en leur proposant, en collaboration avec le secteur productif, des formations aux métiers afin qu'ils puissent s'insérer dans le monde du travail ou s'auto-employer (... ). C'est dans ce contexte qu'a été signé, le 4 novembre 2021 un accord-cadre de partenariat entre le consortium des grandes distributions et nos deux ministères ici présents ", a-t-il justifié.

Quant à Mamadou Touré, il s'est réjoui de la satisfaction enregistrée chez les bénéficiaires du projet, sur la qualité de la formation et l'espoir d'un avenir radieux grâce au projet. " Je remercie aussi les directeurs généraux des entreprises du consortium, leurs collaborateurs, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé d'arrachepied pour la mise en œuvre réussie de ce projet "