Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l'enfant Omar Archane "Chef Omar"

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'enfant Omar Archane "Chef Omar".

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande émotion et affliction la nouvelle du décès de Omar Archane, que Dieu l'accueille parmi les martyrs dans Son vaste paradis.

En cette dure épreuve, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à leurs proches et aux admirateurs du regretté, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'un enfant talentueux et un passionné de l'art culinaire qui a pu grâce à son courage et à son amour pour la vie de gagner l'estime et la considération de son public à travers un contenu digital pertinent qui encourage les enfants, notamment ceux à besoins spécifiques, à la création, à l'innovation et à la recherche des moyens à même de leur permettre de réaliser leurs rêves et ambitions.

Tout en mesurant l'ampleur de cette perte cruelle, le Souverain implore le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort aux membres de sa famille.