Sénégal: Issue des législatives et présidentielle de 2024 - Le " verdict " du gradec

Les résultats des urnes au soir du 31 juillet prochain auront un fort impact sur les joutes présidentielles à venir, à en croire la même source. " Ces élections revêtent un enjeu très important, parce que les résultats de la prochaine élection présidentielle de 2024 vont être fortement impactés par les résultats des élections législatives.

Déjà, on est sorti des élections locales avec une percée de l'opposition. Si cette tendance arrivait à se maintenir aux élections législatives, cela augure déjà ce que sera l'élection présidentielle de 2024, avec tout le débat sur la question du troisième mandat ", a prévenu Ababacar Fall. Non sans inviter la classe politique à l'apaisement. " Il faudra qu'on puisse négocier ces élections législatives dans la paix et dans la sérénité afin de pouvoir aborder la prochaine présidentielle dans des conditions de préparation, qui garantissent la stabilité du pays.

Car après les élections, le Sénégal va continuer d'exister quelle que soit la personne élue ", a-t-il plaidé. En outre, faut-il rappeler que le Groupe de Recherche et d'Appui-Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC) se veut une organisation non partisane à but non lucratif qui ambitionne d'accompagner la dynamique de démocratisation et de bonne gouvernance en Afrique par des études, conseils et formation à toutes les structures impliquées dans le processus démocratique (Organes de gestion des élections, partis politiques, organisations de la société civile, institutions de régulation ou de médiation, mouvements citoyens, collectivités publiques). La structure est aussi membre du Réseau africain pour le Développement intégral (RADI).