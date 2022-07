Soudan: Commission Nationale des Droits de l'Homme appelle à la fin de violence au Nil Bleu

Khartoum — La Commission Nationale des Droits de l'Homme a appelé les autorités à prendre toutes les mesures pour arrêter les violences dans les localités de Gaisan, de Rossaires et de Wad Al-Mahi dans la région du Nil Bleu.

La Commission a déclaré à la presse qu'elle suivait à travers le siège et son bureau dans le secteur du Nil Bleu la dispute civile qui a éclaté entre deux groupes de composantes de la communauté locale, qui a conduit à des violences dans certaines zones de Bakkuri, A-Yas et Gaisan dans la localité de Gaisan et dans la ville de (7) Amdarfa dans la localité Wad Al-Mahi, et dans le quartier de Genais dans la localité de Rossaires, qui a fait un certain nombre de victimes et de blessés.

La commission a indiqué qu'elle avait communiqué avec les autorités dans la région, les forces de police, toutes les parties prenantes et son bureau et qu'elle s'était rendue à l'hôpital et a inspecté l'état des blessés, souhaitant miséricorde aux victimes et récupération rapide aux blessés.

La Commission Nationale des Droits de l'Homme a appelé les autorités compétentes à intervenir rapidement et à prendre toutes les mesures pour arrêter la violence civile, protéger les citoyens, enquêter sur les incidents de violence et traduire les personnes impliquées devant la justice, affirmant son suivi et sa surveillance aux événements.