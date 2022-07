Afrique: Énergie - Les sociétés électriques africaines en conclave à Dakar

Dakar sera le point de convergence de l'association des sociétés africaines d'électricité d'Afrique. Le 20ème du genre est axé sous le thème " La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d'électricité ", se tiendra au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniado à compter de ce dimanche, en présence de plus de 150 dirigeants et décideurs de sociétés d'électricité et d'énergie, des experts, des partenaires, des investisseurs, des chercheurs et des représentants de la société civile, informe un communiqué de la société nationale d'électricité du Sénégal.

C'est le plus grand rendez-vous consacré à l'énergie sur le continent africain. Au total, plus de 1000 participants à débattre autour du thème principal de " La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d'électricité ", précise un communiqué de la Senelec.

A travers des panels, colloques et conférences, " ce thème sera abordé sous les quatre thématiques suivantes : l'accélération de l'accès à l'électricité des populations des zones rurales et périurbaines la digitalisation des entreprises d'électricité pour une meilleure qualité de service aux usagers la promotion du partage des bonnes pratiques entre les acteurs du secteur de l'électricité l'efficacité énergétique, levier pour améliorer la viabilité des sociétés d'électricité ", poursuit la source.

" Ce 20e congrès, qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'ASEA, sera aussi marqué par la tenue d'une exposition, avec la présence de plusieurs entreprises du public et du privé ", conclut le document.