Maroc: Organisation de la communauté juive - La Fédération des Communautés Juives d'Espagne exprime sa "gratitude" à SM le Roi

Madrid — La Fédération des Communautés Juives d'Espagne (FCJE) a exprimé sa "gratitude" et ses "remerciements" à SM le Roi Mohammed VI, suite à la mise en place d'une nouvelle organisation des communautés juives aptes à assurer une gestion efficace et harmonieuse des communautés sur l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué, rendu public samedi, la FCJE souligne avoir "reçu avec une grande joie et émotion" le communiqué du porte-parole du Palais Royal sur la création de trois organisations qui veillent sur l'héritage de la culture et des traditions des communautés juives du Maroc, "promouvant ainsi des initiatives de coexistence et de paix entre deux peuples, dont beaucoup de leurs membres partagent un passé commun et un avenir plein d'espoir".

Le dispositif soumis à la Haute appréciation de Sa Majesté le Roi, élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant, comprend trois instances, en l'occurrence le Conseil national de la communauté juive marocaine, la Commission des Juifs marocains de l'étranger et la Fondation du judaïsme marocain.

La décision de SM le Roi confirme, une fois de plus, "l'engagement" du Souverain envers les communautés juives et "est conforme aux dispositions de l'Union européenne visant à protéger et à promouvoir la vie juive en Europe", affirme la Fédération.

"Le Maroc (... ) devient un exemple à suivre pour les autres pays et contribue à créer un cadre de retrouvailles et de coexistence", indiquent les Communautés Juives d'Espagne.

"De nombreuses générations de membres de nos communautés sont venues du Maroc il y a de nombreuses années et entretiennent toujours des liens très étroits avec la culture de coexistence, qui est essentielle à nos valeurs", conclut le communiqué.

Lors du Conseil des ministres, présidé mercredi dernier par SM le Roi Mohammed VI, le ministre de l'Intérieur a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé portant sur les mesures élaborées, en application des Hautes Instructions Royales, concernant l'organisation de la communauté juive marocaine.

Ces mesures tirent leur fondement de la charge suprême qui incombe à Sa Majesté le Roi en Sa qualité d'Amir Al-Mouminine et garant du libre exercice des cultes pour l'ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues, et viennent consacrer l'affluent hébraïque en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents.