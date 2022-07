Afrique: CAN 2022 Féminine - Le Sénégal disputera les barrages pour le Mondial 2023

L'équipe féminine du Sénégal disputera les barrages d'accès à la Coupe du monde 2023 en février en Nouvelle-Zélande. Les Sénégalaises ont décroché leur billet face à la Tunisie (0-0, 4-2 aux tirs au but), ce 17 juillet à Casablanca, en match de classement de la CAN 2022.

Cette fois, les Sénégalaises n'ont pas craqué aux tirs au but, contrairement à ce qui leur était arrivé en quart de finale de la CAN 2022 Féminine, face à la Zambie. Même si l'attaquante Hapsatou Diallo a vu sa tentative repoussée par la gardienne de but adverse Nisren Zenzi (entrée en jeu exprès), les Lionnes ont cette fois été les meilleures dans cet exercice, les Tunisiennes échouant par Mariem Houij et Ghada Ayadi.

Entre le Sénégal et la Tunisie - dont c'était également la deuxième participation à la CAN - ce seront donc les Ouest-Africaines qui disputeront un tournoi international de repêchage pour la Coupe du monde 2023, en février en Nouvelle-Zélande.

" Il y a toujours une seconde chance "

" On est très heureuses et très fières de nous, de toute l'équipe, a réagi la milieu de terrain Bineta Seck après la rencontre. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours une seconde chance et il faut savoir la saisir ".

Sénégalaises et Tunisiennes ont été au coude à coude durant toute cette partie, les deux sélections se procurant plusieurs occasions franches. Mais personne n'a trouvé la faille, ce 17 juillet à Casablanca. Bineta Seck assure qu'elle et ses coéquipières ont alors su rester calme et ne pas trop repenser à leur échec face aux Zambiennes. " Ça a été un peu difficile à digérer mais on sait comment est le football. Donc, on a réussi à passer à autre chose ", souligne-t-elle.

" Le contrat est rempli même si on se dit qu'on aurait pu aller plus loin. Mais on ne va pas être trop gourmand, conclut le sélectionneur Mame Moussa Cissé. Ce que je retiens, c'est que cette équipe du Sénégal, pour une seconde participation à la CAN, a écrit beaucoup de pages : on a marqué notre premier but dans ce tournoi, on a décroché une première victoire, puis une deuxième, on se qualifie en quarts de finale. Et, ce soir, on continue l'histoire pour aller en Coupe du monde ".