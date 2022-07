Kenya: Les producteurs de khat kényans soulagés par la reprise des exportations vers la Somalie

C'est une visite qui signe la fin d'un climat de tension, celle du président somalien. Hassan Cheikh Mohamoud a rencontré son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, à Nairobi, vendredi 15 juillet. Alors que ces dernières années étaient marquées par des relations conflictuelles entre les deux pays, les deux chefs d'État ont annoncé s'être mis d'accord sur plusieurs points.

Dorénavant, les pêcheurs somaliens vont pouvoir exporter leurs poissons vers le Kenya et, en échange, les importations de Khat en Somalie vont reprendre. Cette plante euphorisante, aussi appelée Miraa, est considérée comme une drogue, par de nombreux pays, mais au Kenya, l'annonce de vendredi a été accueillie avec soulagement par tout le secteur.

Les exportations de khat du Kenya vers la Somalie avaient été stoppées, en mars 2020, à cause de la fermeture des liaisons aériennes dues au Covid-19. Cependant, elles n'avaient jamais repris, en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays, au grand dam des producteurs kényans. La Somalie représente leur premier marché à l'exportation.

Kimathi Munjuri est le président d'une association kényane de producteurs. D'après lui, ce sont 50 tonnes de khat qui peuvent partir, chaque jour, vers le pays voisin, soit un manque à gagner de 130 000 euros par jour. Il attendait cette reprise des exportations, depuis plus de deux ans.

Enfin on y est et on est très excités. Le temps que cela a pris, nous a vraiment durement affectés. Un grand nombre de producteurs récoltait le khat puis devait le jeter. D'autres exploitations ont été laissées à l'abandon. Nous sommes nombreux à ne plus avoir assez d'argent pour acheter à manger. Et puis, il y a tous les autres acteurs du secteur. Il y a les transporteurs, il y a les femmes qui nous fournissent le packaging avec des feuilles de banane et il y a ceux qui font les récoltes. Tous ces gens-là sont restés au chômage. On se prépare donc pour le réveil de toute une économie ", explique-t-il.

L'accord signé par les deux chefs d'État acte notamment la reprise de la liaison aérienne Nairobi-Mogadiscio, un axe crucial pour les exportateurs de khat, car la plante se mâche fraîche. Après récolte, elle doit arriver, en moins de douze heures, au consommateur.

Outre cette entente commerciale, les deux chefs d'État se sont également engagés à renforcer leurs relations bilatérales, notamment à lutter ensemble contre le terrorisme et à faire des efforts communs sur la sécheresse.

La réouverture de la frontière a été actée et des facilités de visas ont également été négociées.